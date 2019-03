Champions League heute live: Brose Bamberg gegen AEK Athen im TV und Livestream

Brose Bamberg ist im Viertelfinale der Champions League heute gegen AEK Athen gefordert. Hier erfahrt ihr alles zum Spiel, inklusive wann und wo ihr es heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Alles Spiele von Brose Bamberg in der Champions League könnt ihr live auf DAZN erleben. Sichert euch also jetzt euren gratis Probemonat und verpasst kein Spiel mehr!

Nach wie vor ungeschlagen unter dem neuen Trainer Federico Perego geht Brose Bamberg heute in das Viertefinal-Hinspiel der Champions League gegen AEK Athen. Die Begegnung ist eine Fortsetzung aus der Gruppenphase, wo sich beide Teams in dieser Saison bereits zweimal gegenüberstanden.

Brose Bamberg gegen AEK Athen heute im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen in der Brose Arena in Bamberg wird im Fernsehen nicht zu sehen sein. Dafür gibt es heute einen Livestream auf DAZN. Damit könnt ihr das Hinspiel heute live und exklusiv ab 20 Uhr anschauen. Auch die künftigen Bamberger Champions-League-Auftritte stehen dort zur Verfügung.

Champions League: Bamberg will in das Top Four

Brose Bamberg hat sich durch die letzten Auftritten immer mehr zum Titelkandidaten in der Champions League gemausert. Trainer Federico Perego visiert das Final-Wochenende, das von 3. bis 5. Mai stattfinden wird, an. Zuvor muss man aber erst an dem griechischen Traditionsclub AEK Athen vorbei. Dafür braucht man nach dem Hinspiel zuhause und dem Rückspiel in Athen am Ende eine bessere Korbdifferenz als der Gegner.

Champions League Viertelfinale: Bamberg- Athen im Vergleich

AEK Athen ist im Viertelfinale eine schwere Aufgabe für das Team um Tyrese Rice. Schon in der Gruppenphase trafen beide Teams aufeinander und lieferten sich zwei enge Duelle, bei dem jede Mannschaft einen Sieg erringen konnte.

Perego war damals allerdings noch nicht der Head-Coach in der Basketball verrückten Stadt. Unter ihm hat Bamberg bisher eine Siegesserie von elf Spielen in Folge hingelegt und zudem den deutschen Pokal gewinnen können.

Die bisherige Champions League Spiele zwischen Bamberg und Athen:

Datum Heim Score Gast 8 Januar 2019 Brose Bamberg 77: 73 AEK Athen 24 Oktober 2018 AEK Athen 93: 86 Brose Bamberg

Basketball Champions League: Bamberg ein großer Name im Viertelfinale

In der FIBA Champions League ist Bamberg einer von mehreren traditionsreichen Clubs in der Runde der letzten Acht und der letzte verbliebene deutsche Vertreter. Mit Hapoel Jerusalem ist beispielsweise das Team um den ehemaligen NBA-Spieler Amar'e Stoudemire noch im Rennen.

Teneriffa und Bologna sind weitere namenhafte Gegner, die sich gute Chancen ausrechnen. Der Brose-Gegner AEK Athen ist zudem die Mannschaft, die die Gruppe C vor Jerusalem und Bamberg gewinnen konnte. Trotz der jüngsten Erfolge sollten die Franken also gewarnt sein.

Die Viertelfinal-Hinspiele im Überblick: