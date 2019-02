Basketball-WM-Qualifikation: Deutschland gegen Griechenland heute live im TV und Livestream

Die beiden Top-Teams der Hauptrundengruppe L treffen heute bei der WM-Qualifikation im letzten Gruppenspiel aufeinander aufeinander. Alle wichtigen Informationen zum Duell zwischen der DBB-Auswahl und Griechenland sowie zur Live-Übertragung im TV und Livestream findet ihr hier.

Das Duell mit Tabellenführer Griechenland ist der Showdown um den Gruppensieg, der für die WM-Auslosung am 16. März durchaus relevant ist. Drei der sechs Mannschaften in Gruppe L qualifizieren sich die WM. Die Weltmeisterschaft beginnt schließlich am 31. August und endet am 15. September 2019.

Am vergangenen Spieltag kassierte das DBB-Team seine erste Niederlage im zweiten Teil der Gruppenphase. Mit 77:81 unterlagen es Israel, zudem verletzte sich auch noch Star-Spieler Paul Zipser (linker Fuß). "Es ist fraglich, ob er spielen kann", sagte Trainer Henrik Rödl. Allerdings sind heute dafür Danilo Barthel und Maodo Lo vom FC Bayern Basketball mit dabei.

Deutschland vs. Griechenland: Tipp-Off und Austragungsort

Am heutigen Sonntagabend findet das letzte Spiel der Qualifikationsrunde für die Basketball-WM 2019 in China statt. Tipp-Off des Duells zwischen dem DBB-Team und Griechenland ist um 18 Uhr in Bamberg.

DBB-Team gegen Griechenland heute live im TV und Livestream

Wenn ihr das Spiel der Deutschen gegen Griechenland live am Bildschirm verfolgen möchtet, seid ihr auf MagentaSport angewiesen. Der Pay-TV-Sender überträgt das Duell in voller Länge und bietet zudem einen Livestream an.

Schon eine halbe Stunde vor Beginn, demnach um 17.30 Uhr startet die Vorberichterstattung. Als Telekom-Kunde ist der Service für euch sogar bereits inbegriffen und ihr könnt euch das Spiel ohne Probleme ansehen.

WM-Qualifikation: Hauptrundengruppe L mit Deutschland