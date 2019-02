Livestream - Basketball Champions League: Brose Bamberg vs. CEZ Nymburk

In der Basketball Champions League bekommt es Brose Bamberg am letzten Spieltag der Gruppenphase mit dem tschechischen Vertreter CEZ Basketball Nymburk zu tun. In Kooperation mit DAZN zeigt SPOX die Partie im LIVESTREAM FOR FREE. Hier kannst Du am 6. Februar um 20.30 Uhr in Freak City dabei sein.

Die Bamberger belegen aktuell den dritten Platz und stehen damit bereits vor dem letzten Gruppenspiel sicher im Achtelfinale, das die jeweils besten vier Mannschaften der vier Achtergruppen erreichen.

Für die Franken ist die Partie dennoch wichtig. Es geht vor allem darum, weiter an der Spielidee des neuen Trainers Federico Perego zu feilen.

Leicht wird die Aufgabe nicht: Bamberg hat sich im Hinspiel bei Nymburk, das alle seine 22 Spiele in der heimischen Liga gewann, nach hartem Kampf mit 84:78 durchgesetzt.