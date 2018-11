Basketball-News: Ex-NBA-Spieler Jordan Crawford unterschreibt wohl bei Alba Berlin

Der achtmalige Deutsche Meister Alba Berlin holt sich offenbar Verstärkung aus den USA. Einem Medienbericht zufolge haben sich die Berliner mit dem ehemaligen NBA-Spieler Jordan Crawford auf einen Vertrag geeinigt.

Das berichtet Michael Scotto von The Athletic. Demnach unterschreibt der 30-Jährige bis zum Saisonende bei Alba.

Crawford wurde 2010 an Position 27 von den Brooklyn Nets im NBA-Draft ausgewählt, allerdings direkt weiter nach Atlanta verschifft. Anschließend verbrachte der Combo-Guard sechs Jahre in der NBA, unter anderem bei den Hawks, Boston Celtics oder Golden State Warriors.

In der vergangenen Saison kam er in fünf Spielen für die New Orleans Pelicans zum Einsatz, konnte sich jedoch nicht für einen neuen Vertrag empfehlen. In insgesamt 281 Spielen in der NBA legte Crawford durchschnittlich 12,2 Punkte sowie 3,1 Assists auf.