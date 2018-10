BBL: Ex-NBA-Star Derrick Williams unterschreibt beim FC Bayern

Der Wechsel von NBA-Veteran Derrick Williams zu den Basketballern von Bayern München ist endgültig perfekt. Wie der deutsche Meister und Pokalsieger am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 27 Jahre alte Flügelspieler nach Abschluss der medizinischen Untersuchungen einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Williams hatte zuletzt in China sowie kurzfristig für die Los Angeles Lakers gespielt, insgesamt absolvierte er 428 Spiele in der NBA. Münchens Geschäftsführer Marko Pesic hatte bereits vor dem Saisonstart in der vergangenen Woche erklärt, dass einem Engagement nichts im Wege stehe. "Wir sind wahnsinnig erfreut über die Möglichkeit, mit so einem guten Spieler arbeiten zu dürfen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi.

Williams war beim Draft 2011 an zweiter Stelle von den Minnesota Timberwolves gewählt worden, in seinem dritten Jahr wurde er an die Sacramento Kings abgegeben. Es folgten Einsätze für die New York Knicks, Miami Heat, die Cleveland Cavaliers an der Seite von Superstar LeBron James und nach einem Gastspiel bei den Tianjin Gold Lions in der chinesischen Profiliga zwei Spiele für die Lakers.

Bayern-Basketballer feiern zweiten Saisonsieg auch ohne Williams

Noch ohne Williams hat Titelverteidiger Bayern München am Mittwoch auch sein zweites Saisonspiel souverän mit 79:66 (38:26) gegen Rasta Vechta gewonnen.

Münchens Nationalspieler Danilo Barthel war mit 23 Punkten Topscorer der Partie. Bei den Gästen ragte Austin Hollins mit zwölf Punkten heraus. Die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel konnte aber auch er nicht verhindern.

Auch die MHP Riesen Ludwigsburg feierten am Tag der Deutschen Einheit ihren zweiten Saisonsieg. Im Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven siegte das Team von Trainer John Patrick 75:58 (38:22).