Basketball Champions League - Das Livestream-Programm auf DAZN

In der Basketball Champions League treten gleich mehrere deutsche Mannschaften an. DAZN zeigt ausgewählte Spiele des Wettbewerbs in seinem Livestream - hier findet ihr das Programm.

Aus der BBL sind Ludwigsburg, Bamberg, Bayreuth und Bonn in der BCL dabei.

Basketball Champions League: Programm live auf DAZN

Datum Uhrzeit Partie Mittwoch, 10. Oktober 18 Uhr Banvit - Ludwigsburg Mittwoch, 10. Oktober 20 Uhr Bamberg - Fuenlabrada Dienstag, 16. Oktober 18.30 Uhr PAOK - Telekom Baskets Bonn Dienstag, 16. Oktober 20.30 Uhr Straßburg - Bayreuth Mittwoch, 17. Oktober 20 Uhr Ludwigsburg - Sidigas Avellino Mittwoch, 17. Oktober 20 Uhr Bamberg - Dijon Dienstag, 23. Oktober 20.30 Uhr Le Mans - Ludwigsburg

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Multisport-Streamingdienst. Neben den großen US-Ligen NHL, NFL, NBA und MLB sind auf DAZN auch zahlreiche Fußballspiele der internationalen Top-Ligen wie der Premier League, der Primera Division und der Serie A oder auch der WM-Qualifikation zu sehen. Seit dieser Bundesliga-Saison stehen für DAZN-Abonnenten auch Highlights der 1. und 2. Bundesliga zur Verfügung.

Für Neukunden ist DAZN einen Monat lang gratis. Anschließend ist das gesamte Programm für 9,99 Euro monatlich erhältlich.