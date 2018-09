Basketball VTG Supercup - Deutschland vs. Türkei heute live: TV-Übertragung, Livestream

Erneut findet der VTG Supercup in Hamburg statt. Auftaktgegner des DBB-Teams ist beim Vier-Nationen-Turnier die Türkei. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV sowie im Livestream.

Die 30. Auflage des Supercups ist wegen der WM-Qualifikationsspiele nur für zwei Tage angesetzt. Am 7. und 8. September spielen die Türkei, Italien, Tschechien und Gastgeber Deutschland den Turniersieger aus.

Wann und wo findet die Partie Deutschland vs. Türkei statt?

Deutschland gegen die Türkei wird die zweite Partie des Supercups sein. Der Tip-Off ist am heutigen Freitag um 20 Uhr in der edel-optics.de-Arena.

Deutschland vs. Türkei: TV-Übertragung, Livestream

Der Supercup wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen hat sich Telekom Sport die Übertragungsrechte für das Turnier und auch die WM-Qualifikationsspiele gesichert. Die Begegnungen des Supercups bietet der Dienst jedoch auch für alle Nicht-Kunden kostenlos an. Die Quali-Spiele dagegen werden nur als kostenpflichtiger Livestream gezeigt.

Supercup: Der Kader der DBB-Herren im Überblick

Spieler Team Ismet Akpinar Ratiopharm Ulm Danilo Barthel FC Bayern München Bastian Doreth medi Bayreuth Niels Giffey Alba Berlin Karim Jallow MHP Riesen Ludwigsburg Maximilian Kleber Dallas Mavericks Dennis Schröder Oklahoma City Thunder Andreas Seiferth medi Bayreuth Karsten Tadda EWE Baskets Oldenburg Johannes Thiemann Alba Berlin Maik Zirbes Roter Stern Belgrad Jonas Grof Phoenix Hagen

Supercup: Modus, Spielplan

Am Freitag findet die Vorschlussrunde statt. In zwei Halbfinals kämpfen die vier Teilnehmer um den Einzug ins Finale. Die Verlierer spielen am Samstag den dritten Platz aus. Anschließend treffen die beiden Gewinner aufeinander und ermitteln den Sieger des Supercups.

Spielplan:

Freitag: 7 September. 17 Uhr: Italien - Tschechien

Freitag: 7 September, 20 Uhr: Deutschland - Türkei

Samstag: 8 September, 17.30 Spiel um Platz 3

Samstag 8. September, 20 Uhr Finale

Die letzten fünf Sieger des Supercups