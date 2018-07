Basketball U20-EM in Chemnitz: Livestream, DBB, Spielplan, Ergebnisse, Finale

In Chemnitz steigt noch bis Sonntag die U20-Europameisterschaft der Basketballer. Das deutsche Nachwuchsteam befindet sich auf Rekord-Kurs und steht am Samstagabend im Halbfinale. SPOX gibt einen Überblick des Turniers und verrät, wo ihr die Spiele im Livestream verfolgen könnt.

Bereits seit dem 14. Juli findet in Chemnitz die U20-Europameisterschaft der Basketballer statt, die von der FIBA ausgetragen wird. 16 Nationen waren qualifiziert, darunter Gastgeber Deutschland.

Und der DBB befindet sich auf Rekord-Kurs und steht im Halbfinale gegen Kroatien. Sollten sie dies gewinnen, stellt das einen neuen Rekord der DBB-Junioren dar.

Basketball U20-EM: Deutschland gegen Kroatien im Livestream

Die FIBA überträgt die Spiele der U20-EM in Chemnitz via Youtube im Livestream. So auch das Halbfinale zwischen Deutschland und Kroatien am Samstag, um 20:15. Darüber hinaus kann man sich auch die bereits beendeten Spiele im Re-Live ansehen.

Partie Halbfinale U20-EM: Deutschland - Kroatien Datum Sa., 21. Juli Uhrzeit 20:15 Ort Chemnitz, Messe Übertragung FIBA

Basketball U20-EM in Chemnitz: Der Turnierverlauf

Die 16 Teams bildeten zunächst vier Gruppen zu je vier Mannschaften. Es kamen jedoch alle 16 Mannschaften weiter - die Gruppenphase war nur dafür da, um die Matchups im Achtelfinale festzulegen. So traf beispielsweise Deutschland, das die Gruppe C gewonnen hatte, auf Island, das den vierten und letzten Platz in der Gruppe D belegte. Der DBB gewann mit 77:63.

Tabelle Gruppe A

# Team Siege Niederlagen 1 Litauen 3 0 2 Türkei 2 1 3 Montenegro 1 2 4 Großbrittanien 0 3

Tabelle Gruppe B

# Team Siege Niederlagen 1 Kroatien 3 0 2 Frankreich 1 2 3 Ukraine 1 2 4 Spanien 1 2

Tabelle Gruppe C

# Team Siege Niederlagen 1 Deutschland 3 0 2 Israel 2 1 3 Griechenland 1 2 4 Rumänien 0 3

Tabelle Gruppe D

# Team Siege Niederlagen 1 Serbien 3 0 2 Italien 2 1 3 Schweden 1 2 4 Island 0 3

Achtelfinale

Litauen - Spanien 70:75

70:75 Israel - Schweden 72:63

- Schweden 72:63 Frankreich - Montenegro 70:37

- Montenegro 70:37 Serbien - Rumänien 105:58

- Rumänien 105:58 Türkei - Ukraine 104:46

- Ukraine 104:46 Deutschland - Island 77:63

- Island 77:63 Kroatien - Großbritannien 93:62

- Großbritannien 93:62 Italien - Griechenland 76:70

Viertelfinale

Spanien - Israel 75:98

75:98 Frankreich - Serbien 60:59

- Serbien 60:59 Türkei - Deutschland 61:78

61:78 Kroatien - Italien 79:68

Halbfinale

U20-EM in Chemnitz: Wann ist das Finale und das Spiel um Platz 3?

Das Finale des Turniers wird am Sonntag, um 19 Uhr ausgespielt. Die beiden Halbfinal-Verlierer spielen um 16:45 Uhr das Spiel um Platz 3.

Der deutsche Kader der U20-Basketball-EM

Das deutsche, hochtalentierte Team wird von Kostja Mushidi angeführt, der bei Mega Leks in Serbien unter Vertrag steht- Mit 14,4 Punkten pro Spiel ist er zugleich der Topscorer der deutschen Mannschaft.