Deutschland vs. Österreich im Livestream: WM-Qualifikation mit Dennis Schröder heute live sehen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft am Freitagabend in der WM-Qualifikation auf Österreich. SPOX verrät, wo ihr das Spiel mit zwei NBA-Stars im Livestream (for free!) und im Liveticker verfolgen könnt.

Mit vier Siegen aus vier Spielen führt Deutschland die WM-Qualifikationsgruppe G souverän an. Im Heimspiel gegen Österreich will der DBB nun nachlegen, um die gute Ausgangsposition zu untermauern.

Mit Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Maxi Kleber (Dallas Mavericks) werden zwei NBA-Stars mit von der Partie sein. Für Schröder ist es ein besonderes Spiel, da es in seiner Heimatstadt Braunschweig in der ausverkauften Volkswagen Halle stattfinden wird.

Wo und wann findet Deutschland gegen Österreich statt?

Spiel Deutschland - Österreich Datum 29.06.2018 Uhrzeit 19.30 Uhr Ort Volkswagen Halle, Braunschweig

Wo kann ich Deutschland gegen Österreich im Livestream sehen?

Der Streaming-Dienst Telekomsport wird das Länderspiel in einem kostenlosen Livestream übertragen. Darüber hinaus kann man es bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Wie ist der WM-Qualifikations-Modus?

Der Qualifikations-Modus für die WM 2019 ist in zwei Phasen aufgeteilt.

Die 32 europäischen Mannschaften werden auf acht Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Der jeweils Gruppenletzte scheidet aus. Klingt nach Langeweile in der ersten Phase, doch dem ist nicht so, da die Teams ihre Punktzahl in die nächste Phase mitnehmen. Es gibt jeweils ein Hin- und Rückspiel. Im Juni dieses Jahres finden die letzten Spiele der 1. Phase statt. Phase 2: Nach kurzer Kopfrechnerei ist klar, dass insgesamt 24 Teams die zweite Phase erreichen. Diese werden nun in vier Sechser-Gruppen aufgeteilt. Auch hier gibt es sowohl Hin- als auch Rückspiel. Die Spiele werden im September und November 2018 sowie im Januar 2019 stattfinden. Die drei besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die WM.

Hier gibt es ausführliche Infos zur WM-Qualifikation 2018.

Basketball, WM-Qualifikation: Kader von Deutschland gegen Österreich