BBL: Bayern München gegen Alba Berlin heute live sehen: Spiel 5 der Playoff-Finals

Heute Abend findet das entscheidende fünfte Spiel der Playoff-Finals zwischen Bayern München und Alba Berlin statt (20.30 im Liveticker). SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen zum Spiel und zeigt, wie ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Am Mittwoch besiegte Alba Berlin zu Hause Bayern in einem Krimi mit 72:68 und glich in der Finalserie zum 2:2 aus. Heute wird also definitiv die Entscheidung über den Meister der BBL fallen.

Playoff-Finale zwischen Alba und Bayern - Showdown in München

Der Meister der BBL entscheidet sich heute in München: Das Spiel zwischen Bayern und Alba findet um 20:30 im Audi Dome statt.

FC Bayern München gegen Alba Berlin heute im TV und im Livestream

Das fünfte Finalspiel zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Nur mit einem Abo von Telekom Sport können Fans das Spiel via Livestream verfolgen.

Bei SPOX könnt ihr dennoch in unserem Liveticker dabei sein.

FC Bayern München gegen Alba Berlin: Die Ergebnisse der Finalserie

Datum Heim Auswärts Ergebnis 03. Juni FC Bayern Alba Berlin 95:106 n.V. 07. Juni Alba Berlin FC Bayern 69:96 10. Juni FC Bayern Alba Berlin 72:66 13. Juni Alba Berlin FC Bayern 72:68 16. Juni FC Bayern Alba Berlin

