BBL - Spiel 4 der Playoff-Finals: Alba Berlin gegen FC Bayern München heute live sehen

BSL Fenerbahce -

Tofas (Spiel 5) Liga ACB Real Madrid -

Saski Baskonia (Spiel 1) Liga ACB Real Madrid -

Saski Baskonia (Spiel 2) Liga ACB Saski Baskonia -

Real Madrid (Spiel 3) Liga ACB Saskia Baskonia -

Real Madrid (Spiel 4, falls nötig)

Am heutigen Mittwochabend findet das vierte Spiel des Playoff-Finales zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München statt (20 Uhr im LIVETICKER). Mit einem Auswärtssieg können die Bayern die Meisterschaft perfekt machen, denn aktuell führen sie in der Serie mit 2:1. SPOX hat für Euch das Wichtigste zusammengefasst.

In den ersten zwei Begegnungen gab es jeweils Auswärtssiege. Während Alba in Spiel eins mit 106:95 nach Verlängerung in München gewann, holten sich die Bayern mit einem 96:69-Erfolg in Berlin den Heimvorteil zurück. Den nutzten sie auch sofort und entschieden das dritte Duell mit 72:66 für sich.

Wann und wo findet das Playoff-Spiel zwischen Alba und Bayern statt?

Alba Berlin gegen den FC Bayern München findet am Mittwoch, den 13. Juni, um 20 Uhr statt. Austragungsort ist die Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Wo kann ich Alba Berlin gegen FC Bayern München heute live im Livestream sehen?

Das vierte Playoff-Spiel zwischen Alba Berlin und Bayern München wird live vom Free-TV-Sender Sport1 übertragen. Zudem läuft das Spiel auch im kostenlosen Livestream von Sport1.

Alba Berlin - FCB heute im Liveticker

Wer das Spiel nicht live sehen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, im Liveticker auf dem Laifenden zu bleiben. Hier geht's zum Ticker.

© getty

Playoff-Finale: Die bisherigen Ergebnisse zwischen Alba und Bayern

Datum Heim Auswärts Ergebnis 03. Juni FC Bayern Alba Berlin 95:106 n.V. 07. Juni Alba Berlin FC Bayern 69:96 10. Juni FC Bayern Alba Berlin 72:66

Alba Berlin vs. FC Bayern: Wann wäre Spiel fünf?

Gewinnt Alba Berlin das vierte Spiel, so fällt die Entscheidung erst im fünften Duell. Dann hat der FC Bayern wieder Heimrecht. Die Partie würde im Münchner Audi Dome am Samstag, den 16. Juni um 20.30 Uhr stattfinden.