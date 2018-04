Basketball: BBL verlängert Telekom-Vertrag - Pokalreform zur neuen Saison

NBA Heat @ 76ers (Spiel 5) NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 5) BSL Besiktas -

Die BBL hat den Vertrag mit ihrem Medienpartner Telekom um fünf weitere Jahre verlängert. Außerdem bekommt der Pokalwettbewerb einen neuen Anstrich.

Die BBL und Medienpartner Telekom haben den Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert, dazu wird der Pokalwettbewerb nach jahrelangen Diskussionen reformiert. Künftig sind mehr Teams dabei, das Top-Four-Turnier ist nach 25 Jahren Geschichte.

BBL: Reform des Pokalwettbewerbs

Bislang hatten die besten sechs Teams der Hinserie in einer Qualifikationsrunde drei Plätze für das 1993 eingeführte Finalturnier ausgespielt, der Gastgeber war gesetzt. Das ist hinfällig. Am Pokal nehmen künftig die Klubs teil, die zum Abschluss der vorherigen Saison die Plätze eins bis 16 belegt haben - die beiden Ab- und Aufsteiger sind nicht dabei.

"Wir haben immer gesagt, dass der Modus nicht in Stein gemeißelt ist. Und da der Wunsch vorhanden war, mehr Mannschaften an diesem Wettbewerb teilnehmen zu lassen, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen - zumal wir uns von diesem Format weiteres Wachstumspotenzial versprechen", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz nach der AG-Sitzung der 18 Vereine in Frankfurt.

Telekom zeigt weiterhin alle Pokalspiele

Gespielt wird in der kommenden Saison von September 2018 bis Februar 2019. Die jeweiligen Paarungen und das Heimrecht werden ausgelost. Das gilt auch für das Finale. Viele Klubs hatten eine Erhöhung der Teilnehmerzahl gefordert, jetzt wird der Schritt vollzogen. Allerdings muss eine zusätzliche Runde im engen Kalender untergebracht werden.

Live zu sehen sind weiterhin alle Pokalspiele bei Telekom Sport - und wie gehabt auch alle Ligaspiele (306) inklusive der Playoffs (bis zu 35). Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Bonner Unternehmen wurde langfristig verlängert, die Telekom behält umfassende Kommunikations- und Vermarktungsrechte.