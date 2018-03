Basketball: Tibor Pleiß erster Deutscher mit 150 Einsätzen in der EuroLeague

BSL Live Besiktas -

Banvit NBA Hornets @ Wizards NCAA Division I Loyola Chicago -

Michigan NCAA Division I Kansas -

Villanova Liga ACB Barcelona -

Estudiantes Liga ACB Malaga -

Real Madrid NBA 76ers @ Hornets NBA Rockets @ Spurs Basketball Champions League Monaco -

Banvit NBA Warriors @ Thunder Basketball Champions League Bayreuth -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Karsiyaka Basketball Champions League Straßburg -

AEK Athen NBA Celtics @ Raptors NBA Wizards @ Cavaliers NBA Cavaliers @ 76ers NBA Nuggets @ Clippers Liga ACB Real Madrid -

Obradoiro BSL Anadolu Efes -

Besiktas NBA Mavericks @ 76ers NBA Jazz @ Lakers NBA Trail Blazers @ Nuggets NBA Celtics @ Wizards NBA Bucks @ 76ers Liga ACB Valencia -

Saski Baskonia

Nationalspieler Tibor Pleiß hat als erster deutscher Profi die Marke von 150 Spielen in der EuroLeague geknackt.

Das Jubiläum feierte der 28-Jährige in Diensten des spanischen Meisters Valencia Basket bei der klaren 56:75 (31:40)-Niederlage bei Panathinaikos Athen am Freitag.

"Inzwischen spiele ich über acht Jahre auf höchstem europäischen Niveau. Bis auf das Jahr in der NBA war ich fast ununterbrochen in der Euroleague aktiv. Das macht mich natürlich schon ein wenig stolz", sagte Pleiß, der sein EuroLeague-Debüt am 20. Oktober 2010 im Trikot von Brose Bamberg gegeben hatte. Valencia hatte schon vor der Pleite in Athen keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs der EuroLeague.