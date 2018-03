BBL: MHP Riesen Ludwigsburg ziehen mit Alba Berlin gleich

NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben in der BBL den dritten Sieg in Folge eingefahren und nach Siegen mit dem Tabellenzweiten Alba Berlin gleichgezogen. Die Schwaben gewannen am Mittwochabend ein Nachholspiel bei der BG Göttingen souverän mit 88:62 (50:29).

Ludwigsburg hat nun wie die Berliner 40 Punkte auf dem Konto. Alba hat aber wie Spitzenreiter Bayern München (46) ein Spiel weniger bestritten.

Bester Werfer war Ludwigsburgs Malik Müller mit 17 Punkten. Bei Göttingen, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, kam William Buford auf 15 Zähler.