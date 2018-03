BBL: ratiopharm Ulm landet wichtigen Sieg in Würzburg

NBA Timberwolves @ 76ers NCAA Division I Florida State -

Dem früheren Vizemeister ratiopharm Ulm ist im Kampf um die Play-offs der Basketball-Bundesliga ein wichtiger Sieg gelungen.

Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath setzte sich am 25. Spieltag beim direkten Kontrahenten s.Oliver Würzburg 91:74 (43:33) durch und liegt als Neunter mit 28:22 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Platz acht, der zum Einzug in die Endrunde berechtigt.

Die EWE Baskets Oldenburg (34:18 Punkte) zogen durch das 102:98 (51:44) bei medi Bayreuth (32:18) an den Franken vorbei auf Platz vier. Rickey Paulding (23) und Rasid Mahalbasic (22) waren Oldenburgs Topscorer, bei Bayreuth überzeugte Gabe York mit 30 Punkten.

Beim deutlichen Sieg der Ulmer punkteten fünf Spieler der Gäste zweistellig, der Würzburger Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing kam gegen seinen Ex-Klub auf zehn Punkte.