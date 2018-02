WM-Qualifikation: Deutsche Basketballer ohne Amaize und Lockhart gegen Serbien

NBA Clippers @ Warriors NBA Timberwolves @ Rockets NCAA Division I Michigan @ Maryland NCAA Division I Wichita State @ SMU NBA Magic @ 76ers NBA Spurs @ Cavaliers NBA Warriors @ Knicks NBA Wizards @ Bucks NBA Rockets @ Clippers NBA Lakers @ Heat NBA Raptors @ Wizards NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets Liga ACB Gran Canaria -

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl geht die anstehenden Aufgaben in der WM-Qualifikation ohne den erkrankten Robin Amaize (medi Bayreuth) an.

Für das Duell mit Vizeuropameister Serbien am Freitag (19.30 Uhr im LIVETICKER) in Frankfurt trich der 48-Jährige zudem Dominic Lockhart (BG Göttingen). Der Kader für die Partie am Sonntag (16.00 Uhr im LIVETICKER) in Tiflis gegen Gastgeber Georgien wird nach dem Spiel gegen Serbien bekannt gegeben.

Der Kader für das WM-Qualifikationsduell gegen Serbien:

Ismet Akpinar (ratiopharm ulm), Danilo Barthel, Maik Zirbes (FC Bayern München), Robin Benzing (s.Oliver Würzburg), Isaac Bonga (Fraport Skyliners), Bastian Doreth, Andreas Seiferth (medi Bayreuth), Niels Giffey, Joshiko Saibou (Alba Berlin), Isaiah Hartenstein (Rio Grande Valley Vipers), Andreas Obst (Rockets), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg).