Ticket für die EM 2019 rückt für DBB-Damen in weite Ferne.

Die deutschen Basketballerinnen müssen voraussichtlich weiter auf ihre erste EM-Teilnahme seit 2011 warten.

In der Qualifikationsgruppe G zur Endrunde 2019 in Lettland und Serbien kassierte das Team von Bundestrainer Hermann Paar in Prag beim weiter ungeschlagenen Tabellenführer Tschechien mit 67:82 (23:38) seine dritte Niederlage im vierten Spiel.

Vor den letzten beiden Gruppenspielen gegen den Tabellenzweiten und EM-Dritten Belgien (17. November) und Schlusslicht Schweiz (21. November) hat Paars Mannschaft damit nur noch theoretische Chancen auf einen Platz im EM-Feld.