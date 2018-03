Basketball: BBL zieht Pokalreform mit 16 Teams in Betracht

NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NBA Hawks @ Bucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Die BBL zieht angeblich eine grundlegende Reform des Pokalwettbewerbs in Betracht. Wie die Sport Bild berichtet, könnten bereits ab der kommenden Saison 16 BBL-Teams am Wettbewerb teilnehmen, um so die sportliche Wertigkeit des BBL-Pokals deutlich aufzuwerten.

"Es ist noch nichts spruchreif oder final entschieden", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz (50).

Bislang ist der Gastgeber des Top Four automatisch für das Finalturnier qualifiziert, die anderen drei Halbfinalisten werden durch drei ausgeloste Quali-Duelle unter den ersten sechs der Liga ermittelt.

Am Sonntag sicherte sich Bayern München zum ersten Mal nach 50 Jahren den Pokalsieg mit einem 80:75 im Finale gegen Alba Berlin.