BBL-Pokal: Alba Berlin löst Ticket für Top Four - Bayern München trifft auf Bamberg

Der frühere deutsche Serienmeister Alba Berlin hat das Ticket für das Top Four im BBL-Pokal gelöst. In der Qualifikation setzte sich das Team von Trainer Aito Garcia Reneses gegen MHP Riesen Ludwigsburg mit 78:73 (35:42) durch. Damit steht der Vorjahres-Dritte als dritter Halbfinalist für das Turnier in Neu-Ulm (17./18. Februar) fest.

Vor 6.105 Zuschauern übernahmen die Gäste in der Berliner Max-Schmieling-Halle gegen Ende des ersten Viertels zunächst das Ruder, doch die Hausherren kämpften sich nach der Pause zurück.

Bester Werfer der Partie waren Berlins Marius Grigonis und Adika Peter-McNeilly von Ludwigsburg mit jeweils 21 Punkten.

Im späteren Qualifikationsspiel treffen die Finalteilnehmer des Vorjahres, Spitzenreiter Bayern München und Double-Gewinner Brose Bamberg, aufeinander.

In der Halbzeitpause der hochkarätigen Begegnung findet die Auslosung der Halbfinal-Paarungen für das Top-Four-Turnier statt.

Ratiopharm Ulm und medi Bayreuth stehen bereits als Halbfinalisten fest. Während Gastgeber Ulm für die Endrunde ohnehin gesetzt ist, hatte sich Bayreuth am Samstag in der Qualifikation gegen die Frankfurt Skyliners 96:74 durchgesetzt.