Dirk Bauermann zu 60. Geburtstag: "Noch nie ans Aufhören gedacht"

Für Dirk Bauermann ist sein 60. Geburtstag kein Grund zum Feiern. "Es ist eine Erinnerung, dass man dem persönlichen Verfallsdatum unweigerlich näher kommt", sagte der frühere Basketball-Bundestrainer und heutige Chefcoach von Bundesligist s.Oliver Würzburg der Bild-Zeitung.

Weiter führt er aus: "Ich fühle mich körperlich gut und vergesse auch noch nichts. Den Geburtstag selbst ignoriere ich aber, so gut es geht."

Bauermann, der am Sonntag 60 wurde, hält die Feier klein. "Ich werde Spieler und Mitarbeiter einladen - das war's. Der Verein wollte eine große Sache machen, aber das will ich nicht", sagte der Jubilar.

Wie lange er noch als Trainer arbeiten wird, wisse er nicht. "Ich habe noch nie ans Aufhören gedacht. Wenn der Tag kommt, an dem ich mich zum Training quäle, dann mache ich Schluss."

Seine Aufgabe in Würzburg weiß Bauermann, mit neun Meistertiteln erfolgreichster Trainer in der Geschichte der Bundesliga, sehr zu schätzen. "Was ich an der Stadt mag - hier kriege ich auch nach Niederlagen mein Brot. In Griechenland wurde nach Pleiten in der Bäckerei immer um mich herum bedient."