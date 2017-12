BBL: 100-Punkte-Marke geknackt - Meister Bamberg feiert Kantersieg

NBA Live Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards Liga ACB Bilbao -

Malaga NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes NBA Bulls @ Wizards NBA Bucks @ Raptors NBA Spurs @ Knicks Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid NBA Cavaliers @ Celtics NBA Warriors @ Rockets NBA Timberwolves @ Celtics NBA Warriors @ Clippers NBA Jazz @ Heat NBA Cavaliers @ Timberwolves Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Baskets Bonn

Brose Bamberg hat in der BBL zurück in die Spur gefunden. Die Mannschaft um Nationalspieler Maodo Lo setzte sich am 15. Spieltag vor heimischer Kulisse deutlich mit 103:66 (58:32) gegen den Mitteldeutschen BC durch und knackte zum zweiten Mal in der laufenden Saison die 100-Punkte-Marke.

Damit schoben sich die Oberfranken in der Tabelle mit 20:10 Punkten auf den dritten Platz nach vorne. Punktgleich dahinter liegen die Frankfurt Skyliners (90:63 gegen Tigers Tübingen) und medi Bayreuth (100:75 bei den Löwen Braunschweig).

Bei Bamberg überzeugte vor allem Dejan Musli. Mit 16 Punkten, acht Rebounds und vier Assists verpasste der Serbe nur knapp ein Double-Double. Erfolgreichster Werfer war Nationalspieler Lucca Staiger mit 21 Zählern, die er allesamt mit Dreipunktewürfen erzielte.