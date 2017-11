"Irgendwann gibt es einen eckigen Ball"

NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg

Patrick Baumann, Generalsekretär des Weltverbandes FIBA, hat die Verantwortlichen der EuroLeague wenige Tage vor dem Beginn der WM-Qualifikation scharf angegriffen.

Jordi Bertomeu, Boss der europäischen Königsklasse, halte "alle zum Narren", sagte Baumann der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera und kritisierte die Entwicklung der EuroLeague: "Irgendwann haben die Teams sechs Spieler und es gibt einen eckigen Ball."

Die FIBA und die EuroLeague streiten sich weiter wegen der neuen Länderspielfenster. Am Freitag beginnt die WM-Qualifikation, doch der bedeutendste Europapokal-Wettbewerb legt keine Pause ein.

So fehlen dem neuen Bundestrainer Henrik Rödl gegen Georgien am Freitag in Chemnitz fünf nominierte Spieler.

"Die EuroLeague hat die Anzahl der Spiele erhöht, nicht die FIBA", sagte Baumann, "und das wird weitergehen. Sie wollen 24 Teams haben."

"Die EuroLeague ist nicht die NBA"

Derzeit spielen 16 Klubs im Wettbewerb. Dass auch die NBA ihre Spieler nicht für die WM-Qualifikation freigibt, lässt Baumann als Argument der Gegenseite nicht gelten.

"Die EuroLeague ist nicht die NBA. Adam Silver (NBA-Boss, d. Red.) ist nicht der Präsident der EuroLeague. Wir müssen aufhören, verrückte Vergleiche anzustellen."