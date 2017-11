BBL: Ulm gelingt dritter Sieg in Folge

NBA Grizzlies @ Rockets ACB Estudiantes -

Der dreimalige Vizemeister ratiopharm Ulm kommt nach seinem Fehlstart in der Bundesliga langsam in Schwung. Der Hauptrundensieger der vergangenen Saison feierte beim 88:77 (39:40) gegen die Löwen Braunschweig den dritten Sieg in Folge.

Die Entscheidung fiel im letzten Viertel, als Ulm innerhalb weniger Minuten aus einem 64:64 eine 83:68-Führung machte. Für die mit vier Niederlagen in die Saison gestarteten Ulmer trafen Per Günther, Trey Lewis (beide 17 Punkte), Luke Harangody (14) und Ryan Thompson (10) zweistellig.

Während das Team aus Baden-Württemberg mit 8:10 Punkten im gesicherten Mittelfeld liegt, droht Braunschweig nach der sechsten Niederlage in neun Spielen erneut der Kampf um den Klassenerhalt.