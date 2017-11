Erfurt verpasst ersten Heimsieg

NBA Warriors @ Spurs NBA Cavaliers @ Wizards NBA Grizzlies @ Clippers ACB Murcia -

Die Oettinger Rockets Erfurt müssen weiter auf ihren ersten Heimsieg in der BBL warten. Am 7. Spieltag unterlag der Aufsteiger, der erstmals in der Bundesliga spielt, den Löwen Braunschweig mit 87:92 (46:49) und rutschte mit zwei Punkten auf den 17. und vorletzten Tabellenplatz ab.

Dem Liga-Zwölften Braunschweig gelang mit dem dritten Sieg im siebten Spiel dagegen der Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Topscorer der Partie war Braunschweigs Scott Eatherton mit 24 Punkten.