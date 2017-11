BBL: Bamberg holt klaren Sieg in Braunschweig

ACB Murcia -

Serienmeister Brose Bamberg hat in der BBL wieder in die Spur gefunden. Die mit drei Niederlagen aus den ersten sechs Spielen gestarteten Franken gewannen am Samstag deutlich mit 94:68 (44:29) bei den Löwen Braunschweig und halten den Anschluss an die Play-off-Plätze.

Das Team von Andrea Trinchieri hatte nur im Anfangsviertel Probleme, legte in einem überragenden zweiten Abschnitt (27:13) aber den Grundstein zum vierten Saisonsieg in der Liga. Dorell Wright überzeugte mit 20 Punkten.

Auch ratiopharm Ulm, Hauptrundensieger der Vorsaison, scheint langsam zu seiner Form zu finden.

Die Schwaben feierten beim 81:74 (33:34) bei Schlusslicht Walter Tigers Tübingen den zweiten Sieg in Folge und setzten sich etwas von den Abstiegsplätzen ab.

s. Oliver Würzburg hingegen kassierte beim 74:81 (34:38) bei der BG Göttingen nach fünf Siegen zum Saisonstart die dritte Niederlage in Folge und verpasste es, sich in der Spitzengruppe zu etablieren.

Bonn verliert, Giessen gewinnt

Die Telekom Baskets Bonn verloren 69:73 (43:25) bei Science City Jena, die Giessen 46ers setzten sich mit 107:99 (48:47) gegen den Mitteldeutschen BC durch.

Die Bamberger sind immerhin auf internationalem Parkett auf dem Höhenflug. In der EuroLeague hatten die Franken am Donnerstag beim 75:69 beim serbischen Topklub Roter Stern Belgrad den dritten Sieg in Folge gefeiert.