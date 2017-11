Alba nach Sieg in Belgrad vorm Weiterkommen

NBA Spurs @ Mavericks Basketball Champions League Bonn -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Juventus NBA Cavaliers @ Hornets NBA Warriors @ Celtics NBA Thunder @ Spurs NBA Warriors @ 76ers ACB Andorra -

Malaga BSL Tofas -

Anadolu Efes ACB Barcelona -

Valencia NBA Pacers @ Heat NBA Wizards @ Bucks NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers

Der frühere deutsche Basketball-Serienmeister Alba Berlin steht im EuroCup mit einem Bein in der Runde der letzten 16. Alba besiegte in der Gruppe C Schlusslicht Partizan Belgrad 96:80 (54:40) und feierte im sechsten Spiel bereits den fünften Sieg.

Im Hinspiel zum Auftakt der Gruppenphase hatte Berlin mit 111:85 gegen Belgrad gewonnen. Jeweils die besten vier Mannschaften der vier Sechsergruppen ziehen in die zweite Gruppenphase ein.

Ohne den am Daumen verletzten deutschen Nationalspieler Niels Giffey setzte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses mit einem starken zweiten Viertel (33:21) den Grundstein zum Sieg.

In der berüchtigten Aleksandar-Nikolic-Halle in Belgrad waren Berlins Shooting Guard Spencer Butterfield und der Litauer Marius Grigonis mit jeweils 20 Punkten die erfolgreichsten Werfer.

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München, im EuroCup bislang mit einer weißen Weste, empfängt am Mittwoch in der Gruppe B den fünfmaligen türkischen Meister Galatasaray Istanbul (20.30 Uhr). Das dritte deutsche Team ratiopharm Ulm spielt zuvor in der Gruppe D in der Türkei bei Tofas Bursa (18.00 Uhr).