Schröder zu Festnahme: "Jeder macht Fehler"

China Open Women Single Live WTA Peking: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Live From the Presidents Cup -

2. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 2 NFL Redskins @ Chiefs China Open Women Single WTA Peking: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

3.Oktober DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

3.Oktober Champions Hockey League Wolfsburg -

Salzburg Champions Hockey League München -

Brynäs Champions Hockey League Esbjerg -

Mannheim World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 3 China Open Women Single WTA Peking: Tag 5 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4.Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Tag 4 ACB Valencia -

Obradoiro NHL Blues @ Penguins China Open Women Single WTA Peking: Tag 6 NBA Timberwolves -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. Oktober World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Viertelfinals WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (vorletzter Spieltag) WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru NFL Patriots @ Buccaneers China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 1 A-League Melbourne City -

Brisbane DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Viertelfinale -

Session 2 World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Halbfinals Premiership Harlequins -

Sale NHL Golden Knights @ Stars China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. Oktober China Open Women Single WTA Peking: Halbfinale -

Session 2 Pro14 Leinster -

Munster World Grand Prix Unibet World Grand Prix -

Finale China Open Women Single WTA Peking: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. Oktober Lega Basket Serie A Venedig -

Trient NBA Warriors -

Timberwolves Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Oktober NFL Vikings @ Bears DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Oktober Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg WC Qualification South America CONMEBOL Konferenz (letzter Spieltag) WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien WC Qualification South America Peru -

Kolumbien WC Qualification South America Uruguay -

Bolivien Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Capitals -

Penguins Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Oktober European Challenge Cup Pau -

Gloucester Serie A Flamengo -

Fluminense NFL Eagles @ Panthers Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale Ligue 1 Lyon -

Monaco Premiership St Johnstone -

Rangers Championship Birmingham -

Cardiff Primera División Espanyol -

Levante Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale J1 League Urawa -

Kobe Primera División Bilbao -

Sevilla CSL Guangzhou Evergrande Taobao -

Yanbian Funde Premier League Crystal Palace -

Chelsea (DELAYED) Championship Leeds -

Reading Primera División Getafe -

Real Madrid Ligue 1 Dijon -

PSG Serie A Juventus -

Lazio Primera División Alaves -

Real Sociedad 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Ligue 1 Caen -

Angers Ligue 1 Guingamp -

Rennes Ligue 1 Lille -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Amiens Eredivisie Feyenoord -

PEC Zwolle Primera División Atletico Madrid -

Barcelona Serie A Roma -

Napoli Serie A Vasco da Gama -

Botafogo J2 League FC Machida Zelvia -

Zweigen Kanazawa Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale Primera División Eibar -

La Coruna Serie A Florenz -

Udinese Championship Derby -

Nottingham Forest Ligue 1 Bordeaux -

Nantes Serie A Bologna -

SPAL Serie A Cagliari -

Genua Serie A Crotone -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Atalanta Primera División Girona -

Villarreal Ligue 1 Montpellier -

Nizza Premier League Southampton -

Newcastle

Dennis Schröder hat vier Tage nach seiner Festnahme wegen Körperverletzung öffentlich Besserung gelobt. "Wir sind alle Menschen. Jeder macht Fehler", sagte der Spielmacher der Atlanta Hawks dem Atlanta Journal Constitution.

Er versuche, "daraus zu lernen und das Vertrauen meiner Teamkollegen zu verdienen", führte der 24-Jährige in seiner ersten Stellungnahme seit dem Vorfall aus.

General Manager Travis Schlenk erklärte, er sei "enttäuscht, dass sich jemand in so eine Lage bringt. Es ist Teil des Reifungsprozesses." Hawks-Trainer Mike Budenholzer stellte sich vor seinen Point Guard: "Ich denke, es ist eine Gelegenheit für ihn zu lernen. Er wird weiter wachsen. Er hat alle Anlagen, ein Anführer in unserem Team zu werden."

Am Sonntag machte Schröder auch sportlich den ersten Schritt zur Wiedergutmachung: Bei der 90:96-Niederlage der Hawks im Saisonvorbereitungsspiel bei den Miami Heat war der Braunschweiger mit zwölf Punkten in 21 Spielminuten der Topscorer seines Teams.

Schröder, dessen neuer Vierjahresvertrag über insgesamt 70 Millionen Dollar zur kommenden Saison greift, war am frühen Donnerstagmorgen in seinem Wohnort Brookhaven vor den Toren Atlantas festgenommen und später gegen Kaution freigelassen worden.

ESPN: Schröder war Auslöser der Handgreiflichkeiten

Wie ESPN berichtete, ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden in einer Shisha-Bar. Laut Polizeireport gingen die Handgreiflichkeiten von Schröder aus, er soll das Opfer geschubst haben. Danach sollen Schröder und drei Begleiter das Opfer mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Eine Überwachungskamera filmte den Vorfall, das Video soll wegen der laufenden Ermittlungen nicht veröffentlicht werden.

Dem Spielmacher drohen nicht nur zivilrechtliche Konsequenzen. Auch die NBA kann Schröder mit einer Strafe belegen. Eine Geldbuße ist denkbar, auch eine Sperre. Die Atlanta Hawks treffen zum Saisonauftakt am 18. Oktober auf die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki. Schröder könnte wegen des Vorfalls das deutsche Duell verpassen.