So sehen Leader aus

NCAA Division I FBS Live Iowa @ Iowa State Weber Cup Live Weber Cup: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Live Caen -

Dijon Ligue 1 Live Montpellier -

Nantes Ligue 1 Live Straßburg -

Amiens Ligue 1 Live Troyes -

Toulouse Premier League Live Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Live Connacht -

Southern Kings Eredivisie Live Ajax -

Zwolle Primera División Live Barcelona -

Espanyol Serie A Live Sampdoria -

AS Rom Steko's Fight Night Live Steko's Fight Night Extreme Fighting Championship Live EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskau -

Zenit Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Mixed Team Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes NFL RedZone -

Week 1 Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 2 NFL Raiders @ Titans MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers Superliga Lanus -

Boca Juniors NFL Giants @ Cowboys DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Finals Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. September MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. September MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 MLB Cardinals @ Cubs First Division A Brügge -

Mechelen Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Serie A Crotone -

Inter Mailand Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Bell Challenge Women Single Coupe Banque Nationale -

Halbfinale Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. Super Liga Partizan -

Radnicki Nis NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 2) ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Sachsenring (Rennen 2) Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Serie A Sassuolo -

Juventus Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Sachsenring (Rennen 2) CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 3) Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 MLB Diamondbacks @ Padres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. September Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Serie A Benevento -

AS Rom MLB Twins @ Yankees Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Premiership Gloucester -

Worcester Ligue 1 Lille -

Monaco MLB Yankees @ Blue Jays

Auch wenn der eigene Wurf nicht fiel, zeigte Dennis Schröder beim Sieg gegen Frankreich, wie sehr er als Spieler gewachsen ist. Das blieb auch seinem Coach nicht verborgen. Nach dem Viertelfinaleinzug scheint für diese deutsche Mannschaft alles möglich.

Man kann nicht behaupten, dass Dennis Schröder gegen Frankreich ein angenehmes Spiel erlebte, schon gar nicht in der ersten Halbzeit. Seine ersten sieben Würfe gingen allesamt daneben, er wurde sehr physisch und wohl nicht immer fair verteidigt, es lief nichts für ihn.

Zwei Minuten vor dem Ende der Halbzeit wurde er erstmals an die Freiwurflinie geschickt und erzielte seine ersten Punkte. Die Zähler 3 bis 6 folgten noch vor dem Pausenpfiff. In Halbzeit zwei traf er auch direkt zwei Layups, bevor er seinen Kumpel Daniel Theis im Fastbreak mustergültig für einen Facial über Boris Diaw bediente. Der Knoten schien endlich geplatzt.

Sekunden später kippte das Momentum jedoch. Nachdem Nando De Colo ihm kurz vorher plump ein Bein gestellt hatte, rannte er nun erneut in ihn hinein. Zwar bekam der Franzose das Offensiv-Foul, Schröder platzte jedoch der Kragen. Er kassierte ein Technisches Foul für Meckern, eine Minute später foulte ihn Joffrey Lauvergne erneut hart - Schröder nahm selbst die Hand vor den Mund, um sich vom Meckern und einem zweiten T abzuhalten.

Fleming lobt Schröder überschwänglich

Eine geistesgegenwärtige Geste - und ein weiterer Wendepunkt im Spiel. Denn Schröder reagierte perfekt, indem er stattdessen seine drei Freiwürfe versenkte. Er bewies mentale Härte beim wichtigsten DBB-Spiel seit etlichen Jahren. Das blieb auch seinem Coach nicht verborgen.

© fiba.com

"Das war für mich sein mit Abstand bestes Spiel bei diesem Turnier und auch das, in dem er am meisten gezeigt hat, wie sehr er als Anführer und Leader gewachsen ist", staunte Chris Fleming auf der anschließenden Pressekonferenz. Fleming hatte Schröder schon in Tel Aviv mehrfach für seine Reife gelobt, wie er sich für das Team aufopferte und beispielsweise Offensiv-Fouls annahm. Das Frankreich-Spiel jedoch hob den Hawks-Guard noch auf eine neue Stufe.

"Am Anfang hat Dennis nicht getroffen und es waren ein paar Situationen dabei, wo ich denke, man hätte ihn an die Freiwurflinie schicken können", sagte Fleming. "Aber er hat sich nicht beirren lassen und hat unseren Jungs den Glauben verschafft, dass hier etwas gehen kann. Er hat sich nicht mit dem Wurf begnügt, sondern ist immer wieder aggressiv zum Korb gezogen und hat die freien Spieler gefunden."

Schröder: Viel abgezockter als 2015

Wenn man Schröder bei diesem Turnier sieht, kann man immer wieder leicht vergessen, dass er lediglich 23 Jahre alt ist. Ein unheimlich dynamischer Spieler war er auch schon 2015 in Berlin, doch mittlerweile ist er viel abgezockter und kann das Spiel auch dann steuern, wenn es bei ihm selbst nicht optimal läuft.

So wie gegen Frankreich: Schröder traf bloß fünf seiner 15 Würfe, nach seinem kurzen Hoch (4/4) fiel dann wieder kaum etwas rein. Aber dafür kämpfte er sich elfmal an die Freiwurflinie (und traf alle!) und spielte als Playmaker nahezu blitzsauber (8 Assists, nur 2 Ballverluste). Und er gab seinem Team, wie schon von Fleming angesprochen, einen Haufen Inspiration.

Topscorer Johannes Thiemann

Denn nicht nur Schröder traf am Anfang kaum ein Scheunentor. Von draußen fiel im ersten Viertel kein Wurf rein, auch im zweiten Durchgang netzte lediglich Lucca Staiger (endlich!) zweimal von draußen ein. Es passte sehr gut, dass zwischenzeitlich Johannes Thiemann der Topscorer (6 Punkte) war, der sich jeden Wurf am Korb regelrecht "erwühlte" - der Ludwigsburger hatte zuvor im ganzen Turnier bloß 6 Zähler erzielt und ist keineswegs als Scorer bekannt.

An diesem Tag aber gab er einen wichtigen Boost und half dabei, dass sich Schröder und die anderen nach und nach aus ihrem Sumpf ziehen konnten. "Unsere Jungs sind drangeblieben, haben den Glauben nicht verloren", lobte Fleming. "Im dritten Viertel gab es einen Moment, in dem wir alle realisiert haben, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten."

Er spezifizierte nicht genau, welchen Moment er meinte, allerdings war dies im Endeffekt unerheblich. Man merkte auch den französischen Spielern an, dass sie nach und nach Zweifel bekamen, nachdem sie die Partie zuvor recht locker angegangen waren. Sie verloren zeitweise völlig den Faden, bevor Evan Fournier im vierten Viertel fast im Alleingang nochmal zum Comeback blies.

Junge Mannschaft am Anfang ihrer Entwicklung

Dass die deutsche Mannschaft dabei noch einmal richtig ins Wackeln kam, zeigte einmal mehr auf, dass hier eine sehr junge Mannschaft - die im Schnitt jüngste des Turniers - am Werk war. Gerade der Ballverlust von Maodo Lo in der letzten Minute hätte tragisch enden können. "Er muss den Ball festhalten, er darf ihn nicht passen. Das habe ich ihm erzählt, damit er auch was lernt", sagte Schröder im Anschluss - ganz der Anführer.

Dass sie trotzdem in der Lage waren, den Sieg über die Runden zu bekommen, zeugte gleichzeitig aber auch von der "Zähigkeit" (Fleming) des Teams. "Sie sind schon die ganze Zeit extrem widerstandsfähig und haben sich diesen Sieg heute redlich verdient", erklärte der Coach. "Ihre Zähigkeit hat sich ausgezahlt, das war herausragend."

Korrekt. Gegen Frankreich zeigte Deutschland in der zweiten Hälfte seine bislang beste Turnierleistung. Theis war überragend, auch Staiger zeigte sein bestes Spiel des Turniers. Lo hatte trotz des Ballverlusts sehr gute Szenen, genau wie Robin Benzing und Thiemann. Die Bank zeichnete für 44 Punkte verantwortlich.

EuroBasket 2017: Die besten Bilder der Gruppenphase © getty 1/21 Slowenien eröffnete gegen Polen die EuroBasket 2017. Mit dabei: Anthony Randolph, der nun für die Osteuropäer aufläuft © getty 2/21 Auch das deutsche Team war im Einsatz. Nach holprigen Start wurde die Ukraine geschlagen © getty 3/21 Wie immer zahlreich vertreten: Die treuen Isländer, die wieder ordentlich Stimmung machten © getty 4/21 Für die erste große Überraschung sorgten die Georgier, die Mitfavorit Litauen schockten © getty 5/21 Auch Frankreich stolperte. Finnland rang Boris Diaw und Co. in die Knie © getty 6/21 Ernüchterung dagegen bei einem anderen Gastgeber. Israel holte sich gegen Italien eine böse Klatsche ab © getty 7/21 Augenzeuge bei diesem Spiel? Niemand Geringeres als Star-Coach Gregg Popovich von den San Antonio Spurs © getty 8/21 Der Schock für Finnland. In einem engen Spiel behalten am Ende die Slowenen die Oberhand © fiba.com 9/21 Die Franzosen rehabilitieren sich: Griechenland wird in einen engen Spiel niedergerungen © getty 10/21 Rund lief es dagegen weiter für die Deutschen. Das Team um Dennis Schröder bezwang auch Georgien © getty 11/21 Noch besser lief es an den ersten zwei Spieltagen für Spanien. Montenegro und Tschechien wurden deutlich in die Schranken gewiesen © getty 12/21 Lettland um Kristaps Porzingis hielt tapfer mit den Serben mit, unterlag am Ende aber dennoch © getty 13/21 Dann schockten aber die Russen das stolze Serbien und fügten der Balkan-Truppe die erste Pleite zu © getty 14/21 Das konnte Serbiens Trainer Aleksandar Djordjevic natürlich nicht gefallen © getty 15/21 Auch den Rumänen gefällt einiges nicht - sie verloren ihre beiden ersten Spiele. Kein Wunder, wenn sie dem Gegner nur zuschauen... © getty 16/21 Derweil rockt Slowenien das Turnier - während der Kontrahent am Boden liegt © getty 17/21 Zwischen Israel und Litauen findet offenbar auch ein Wettkampf bei der Gesichtsakrobatik statt © getty 18/21 Dennis Schröder kann die erste Niederlage des DBB nicht verhindern - gegen Israel verspielte Deutschland einen 16-Punkte-Vorsprung im letzten Viertel © getty 19/21 Finnlands Lauri Markkanen setzt die eigenen Fans in Ekstase © getty 20/21 Gegen Italien feierte Deutschland einen "dreckigen" Sieg - und buchte dadurch das Achtelfinale © getty 21/21 Dieser lettische Fan weiß derweil, worauf es beim Basketball ankommt

Schröder: "Wir können jeden schlagen"

Schröder war zum ersten Mal bei diesem Turnier nicht Topscorer, wenngleich er nur 1 Punkt weniger erzielte als Theis, der mit 22 Zählern sein DBB Career-High erzielte. Natürlich war trotzdem allen klar, wer die deutsche Mannschaft bis hierhin geführt hatte.

Vielleicht auch darüber hinaus? "Wir können jeden schlagen, wenn wir alles richtigmachen. Wir dürfen keine Angst haben", gab Schröder die Marschrichtung fürs Viertelfinale selbst vor. Dort wird es entweder gegen die Türkei gehen - oder gegen die beste europäische Mannschaft dieses Jahrtausends, Spanien.

"Egal, wer kommt, es wird verdammt schwierig. Aber in so einem Turnier geht immer alles. Nicht viele hätten gedacht, dass wir heute gewinnen", sagte Staiger. Wer könnte ihn an diesem magischen Tag widersprechen?