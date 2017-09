DBB-Gegner Litauen im Achtelfinale

WC Qualification Europe Live Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Live Italien -

Israel WC Qualification Europe Live Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Live Island -

Ukraine WC Qualification Europe Live Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Live Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Live Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Live Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Live Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro National Rugby League Roosters -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. September CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux Weber Cup Weber Cup: Tag 1 First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs National Rugby League Storm -

Eels J1 League Kofu -

Shimizu National Rugby League Sea Eagles -

Panthers J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. September Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 1 CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Weber Cup Weber Cup: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Connacht -

Southern Kings Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Extreme Fighting Championship EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys Primera División La Coruna -

Real Sociedad DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. September Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 1 Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves NFL RedZone -

Week 1 Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 2 MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. September Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. September DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. September MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. September MLB Athletics @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies NFL Texans @ Bengals Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. September MLB Cardinals @ Cubs Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Brewers @ Marlins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles@Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Serie A Sassuolo -

Juventus FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles

Deutschlands letzter Vorrundengegner Litauen ist bei der Basketball-EM als erstes Team aus der Gruppe B ins Achtelfinale eingezogen. Der dreimalige Europameister gewann nach einer überlegenen Vorstellung in Tel Aviv/Israel 94:62 (44:30) gegen die Ukraine.

Damit hat Litauen vorzeitig einen Platz für die Finalrunde in Istanbul/Türkei sicher. Litauen spielt am Mittwoch (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) gegen die deutsche Mannschaft.

Durch den Sieg der Balten steht gleichzeitig fest, dass die deutsche Mannschaft am Dienstag auch im Falle einer Niederlage gegen Italien weiterkommen könnte. Sollte im letzten Spiel des Tages Gastgeber Israel die Georgier schlagen, würde die Auswahl des DBB in jedem Fall die Vorrunde in ihrer Sechserstaffel auf einem der ersten vier Plätze beenden.

In der Gruppe D zog Lettland um NBA-Profi Kristaps Porzingis in Istanbul durch ein 84:69 (34:44) gegen Russland ins Achtelfinale ein.