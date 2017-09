"Vielleicht ist so ein Dämpfer ganz gut“

DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September Copa del Rey Saragossa -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Teneriffa MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals Copa do Brasil Flamengo -

Cruzeiro National Rugby League Roosters -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

08. September CSL Guangzhou Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux Weber Cup Weber Cup: Tag 1 First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby County -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs National Rugby League Storm -

Eels J1 League Kofu -

Shimizu National Rugby League Sea Eagles -

Panthers J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gamba Osaka -

Kobe DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

09. September Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Serie B Palermo -

Empoli Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Straßburg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Connacht -

Southern Kings Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

AS Rom Extreme Fighting Championship EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. September Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 Saint-Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin NFL RedZone -

Week 1 MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores Barcelona -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio MLB Athletics @ Red Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Twins Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale MLB Cardinals @ Cubs Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Serie B Perugia -

Parma Serie A Crotone -

Inter Mailand Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Pro14 Ospreys -

Munster Ligue 1 Monaco -

Straßburg Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles@Yankees MLB Cardinals @ Cubs Premiership Newcastle -

Saracens Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale Serie A Sassuolo -

Juventus FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao MLB Orioles @ Yankees MLB Brewers @ Marlins MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Socieda -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins

Nachdem die Niederlage gegen Israel verdaut wurde, steht für das DBB-Team mit Italien der nächste Gegner bei der EuroBasket 2017 an. SPOX sprach mit Daniel Theis und Marco Belinelli über das vorentscheidende Spiel in Gruppe B.

Ein bisschen war es der deutschen Mannschaft natürlich schon anzumerken, dass am Vorabend etwas nicht gerade Ideales passiert war. So eine kuriose Niederlage wie die gegen Israel will erst einmal verdaut werden, der Ruhetag kam daher genau zum richtigen Zeitpunkt.

Den Montag verbrachte das Team überwiegend im Hotel, auf dem Zimmer oder am Pool. Erst am stand eine Trainingseinheit auf dem Programm, nachdem zuvor noch versucht wurde, das Israel-Spiel abzuhaken und vor allem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Gar nicht so einfach, angesichts der großen Fehlerkette - aber im Laufe des Tages wendete sich die Stimmung dann doch wieder zum Positiven.

"Gestern war natürlich alles ein bisschen bedrückt, weil wir selbst wussten, dass wir es einfach verbockt haben", sagte Daniel Theis zu SPOX. "Aber jetzt ist wieder alles okay, normal würde ich sagen. Im Endeffekt haben wir immer noch eine sehr gute Chance, weiterzukommen."

© getty

Daniel Theis: "Italien ist nicht unschlagbar"

Am Dienstag muss das DBB-Team gegen Italien ran, am Mittwoch folgt dann das letzte Gruppenspiel gegen die Litauer. Ein Sieg aus diesen beiden Partien würde nahezu garantiert fürs Achtelfinale reichen, selbst mit zwei Niederlagen könnte es bei günstigem Verlauf mit Istanbul klappen. Natürlich soll aber lieber ein Sieg her, im Idealfall direkt am Dienstag.

"Italien ist nicht unschlagbar", sagte Theis und verwies auf die 25 Minuten zwischen erstem Viertel und Schlussphase, die gegen Israel "wirklich gut verteidigt" wurde. "Dass wir dann so einbrechen, darf uns nicht passieren, aber wichtiger ist, dass wir auf dem Positiven aufbauen und uns von dem Negativen nicht herunterziehen lassen."

Der Einbruch könne sogar etwas Positives bewirken, erklärte Theis weiter. "Wir hatten das in der Vorbereitung so nicht, dass wir eingebrochen sind am Ende. Vielleicht hilft es, dass wir diese Erfahrung jetzt gemacht haben", sagte der Big Man. "Jetzt besteht nicht die Möglichkeit, sich auf 3-0 auszuruhen. Vielleicht ist so ein Dämpfer sogar ganz gut."

Belinelli warnt vor Schröder

Genau wie Italien und Litauen weist das DBB-Team nach drei Spielen eine 2-1-Bilanz auf, Georgien, Israel und die Ukraine haben je ein Spiel gewonnen - noch ist also völlig offen, wer letzten Endes die ersten vier Plätze besetzen wird. "Es ist unvorhersehbar. Die Litauer sind vielleicht das stärkste Team, aber hier kann jeder jeden schlagen", sagte etwa Italiens Star-Guard Marco Belinelli zu SPOX.

Die Deutschen hält der Guard, der im Sommer zu den Hawks getradet wurde, für ein "sehr gutes Team", wobei er vor allem seinen künftigen Teamkollegen Dennis Schröder sehr respektiert. "Mit Sicherheit ist Schröder ihr bester Spieler, er ist unheimlich schnell und ein guter Scorer. Gegen ihn müssen wir extrem wach sein", warnte Belinelli.

Allzu gut kenne er Schröder, dessen leichte Handverletzung ihn am Dienstag nicht mehr behindern sollte, allerdings noch nicht: "Wir sagen uns nur Hallo, wir sind natürlich gerade alle sehr beschäftigt und haben unterschiedliche Zeitpläne, auch wenn wir hier im gleichen Hotel wohnen. In Atlanta haben wir dann noch jede Menge Zeit, um uns kennenzulernen", grinste der NBA-Champion von 2014 (Spurs).

Theis: Vorfreude auf Duell mit Melli

Etwas geselliger geht es da schon auf den großen Positionen zu. Denn während Schröder (25 PPG) und Belinelli (19,3) erst ab der kommenden Saison zusammenspielen, haben Theis und Italiens Niccolo Melli in Bamberg zwei gemeinsame und extrem erfolgreiche Jahre hinter sich: "Wir sehen uns ja jeden Tag und quatschen natürlich", sagte Theis, der gegenüber SPOX keinen Hehl aus seiner Vorfreude machte.

"Niccolo hat gestern einen kleinen Schlag abbekommen, aber heute habe ich ihn schon gesehen und er meinte, morgen ist er bereit", sagte Theis. "Er freut sich drauf. Das wird interessant, weil wir jetzt zwei Jahre lang im Training jeden Tag gegeneinander geackert haben. Jeder kennt wirklich jeden Move des anderen in- und auswendig. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Duell."

Die lustigsten Fans der EuroBasket 2017 © getty 1/17 Farbenfroh geht es mal wieder zu an den vier Spielstätten der EuroBasket. Die litauische Gefahr ist zahlreich vertreten © getty 2/17 Nein, das war kein Unikat. Auch ein paar Reihen daneben wird inbrünstig die Nationalhymne geschmettert © getty 3/17 Ein wenig ruhiger ist es da im Frankreich-Block. Die Kleidung der Dame in der hinteren Reihe ist aber schon einmal vielversprechend © getty 4/17 Gehen diese Ladies auch als Zuschauer durch? Wir denken schon © getty 5/17 Das scheint diesen finnischen Fans eher nicht zu gefallen © getty 6/17 Auch die Israelis schauen deprimiert. Liegt sicher eher an der Klatsche in eigener Halle gegen Italien © getty 7/17 Gute Stimmung dagegen bei den Kroaten. Der Kollege in der Mitte scheint ein Wasserballer zu sein © fiba.com 8/17 Klar, dass dieser Junge bei seiner Begleitung grinst wie ein Honigkuchenpferd © getty 9/17 Ist dieser russische Fan etwa allein nach Istanbul gereist? © getty 10/17 Mitnichten! Ausreichend weibliche Verstärkung ist mit in die Türkei gereist © getty 11/17 Daumen hoch für die Kreativität der lettischen Schlachtenbummler © fiba.com 12/17 Läuft bei Spanien. Zwei Siege finden auch Luigi und Mario dufte © getty 13/17 Die besten Fans? Da dürfen natürlich auch die verrückten Isländer nicht fehlen. Macht schon was her so ein blauer Block © fiba.com 14/17 Auch zahlreiche deutsche Anhänger haben den weiten Weg nach Tel Aviv auf sich genommen © getty 15/17 Ja wen haben wir denn da? Spurs-Coach Gregg Popovich schaut auch konzentriert zu © getty 16/17 Doch noch einmal zurück zu den Litauern, die uneinholbar die bunteste Fraktion ist © getty 17/17 Da lassen wir auch diesen Selfie-Stick mal gerade noch so durchgehen

Auch Italien hat Sorgen

Gut möglich, dass diese beiden Matchups spielentscheidend sein werden. Die Italiener sind mit einer weniger hochkarätigen Mannschaft angereist als beispielsweise zur EuroBasket 2015 in Berlin - dafür hat unter anderem Superstar Danilo Gallinari gesorgt, als er sich in der Vorbereitung bei einem Faustschlag die Hand brach. An seiner Statt sind Belinelli, Melli, Neu-Bamberger Daniel Hackett und natürlich Luigi Datome die wohl gefährlichsten Spieler.

Als "explosives" Team bezeichnete Theis die Italiener - zurecht: Italien schießt im Turnier bisher fast 50 Prozent von Downtown, obwohl sie öfter abdrucken als jedes andere Team (28 Versuche pro Spiel). Wenn man ihnen den Wurf nimmt, fehlt ihnen aber häufig die zündende Idee, abgesehen vom Hero-Ball. Ohne Gallinari sind sie darin allerdings nicht mehr so gefährlich wie sonst.

Werden die richtigen Lehren gezogen?

Wenn das DBB-Team sich also darauf fokussiert, 40 Minuten lang so diszipliniert zu verteidigen wie zweieinhalb Viertel lang gegen die Israelis, sind die Chancen durchaus gut. Dass die deutsche Mannschaft das kann, hat sie gegen Georgien gezeigt, wenngleich die Italiener natürlich einen anderen Spielstil favorisieren.

Wenn die richtigen Lehren gezogen werden, könnte Theis also Recht haben - denn dann wäre das Israel-Spiel wirklich nur ein Dämpfer, den man schnell abhaken könnte auf dem Weg zum besten EM-Ergebnis der Deutschen seit 2011, als zuletzt eine Vorrunde überstanden wurde. Aber wenn nicht - dann dürfte man sich noch lange an diesen kuriosen Abend in Tel Aviv zurückerinnern.