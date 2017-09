Viel Licht, wenig Dreier

MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Nach der Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale ist die EuroBasket für das DBB-Team gelaufen. Zeit für ein Fazit: Welche Spieler haben überzeugt, von wem war mehr zu erwarten? SPOX bewertet alle deutschen Akteure in der Einzelkritik.

Guards: Dennis Schröder, Maodo Lo und Co. in der Einzelkritik

Dennis Schröder (Atlanta Hawks): Eines Tages wird es vielleicht mal von allen akzeptiert, dass Schröder weder spielerisch noch hinsichtlich der Persönlichkeit jemals Dirk Nowitzki sein wird. Denn das ist völlig in Ordnung! Schröder ist Schröder, und Schröder war bei dieser EM einer der besten und konstantesten Spieler überhaupt. Als Leader unheimlich gereift, auch spielerisch kam er diesmal um einiges besser mit dem europäischen Stil zurecht als 2015. Die Turnover kann man ihm kaum zur Last legen, weil er die Offense so häufig allein aufziehen musste. Seine Leistungen (23,7 Punkte, 5,6 Assists, 48-39-89-Quoten) haben ohne Wenn und Aber die Bestnote verdient. Note: 1

Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg): Die Rolle von Schröders Backcourt-Partner in der Starting Five war natürlich eine völlig andere: Tadda sollte verteidigen, oft auch gefährliche Point Guards, und seinem Star-Mitspieler "den Rücken freihalten", wie Fleming es nannte. Das gelang ihm überwiegend gut, gerade gegen Italien und Frankreich war seine überragende Defense ein Game-Changer. Offensiv wären mehr als 14,3 Prozent von der Dreierlinie natürlich sehr schön gewesen. Nur gegen Italien traf er überhaupt zwei Dreier. Note: 3+

Maodo Lo (Brose Bamberg): Auch beim wichtigsten Guard von der Bank war der Wurf leider nicht beständig, nur gegen Spanien traf er mehr als einen Dreier (2/4), über das Turnier waren es schwache 23,8 Prozent von draußen. Auch beim Abschluss am Brett wirkte er teilweise zaghaft, das Vertrauen in den eigenen Abschluss schien nicht immer da zu sein. Aber: Defensiv war Lo gut, und offensiv war er als umsichtiger Playmaker der Grund, warum das deutsche Spiel nicht regelmäßig völlig einbrach, wenn Schröder auf die Bank ging. Wenn er und Schröder gemeinsam spielten, gelang es zudem viel besser, den Hawks-Guard auch mal abseits des Balles freizubekommen. Note: 3

Ismet Akpinar (Ratiopharm Ulm): Sein Anforderungsprofil las sich fast genau wie das von Tadda, wenngleich Akpinar weniger Zeit auf dem Court verbrachte. Auch er gefiel durch gute Defense, während offensiv nur wenig zusammenlief. Sein bestes Offensivspiel kam ausgerechnet bei der Pleite gegen Israel (7 Punkte), während über das Turnier nur 18,2 Prozent seiner Dreier in den Korb fielen. Nach einem schwachen Auftritt gegen Litauen setzte Fleming ihn nur noch relativ wenig ein. Note: 3-

Lucca Staiger (Brose Bamberg): In genau einem Spiel konnte Staiger zeigen, weshalb Fleming ihn mitgenommen hatte. Gegen Frankreich traf er drei Dreier und hatte einen großen Anteil am Comeback im Achtelfinale. Dieser Auftritt war unheimlich wichtig, leider wurde Staiger seinem Ruf als Edelshooter sonst nicht im Geringsten gerecht. In den sechs anderen Spielen brachte der Bamberger genau einen seiner 16 Würfe von Downtown im Korb unter. Da er explizit für sein Shooting mitgenommen wurde, muss man seinen Auftritt daher als mangelhaft bewerten. Note: 5

© getty

Forwards: Robin Benzing, Daniel Theis und Co. in der Einzelkritik

Robin Benzing (noch ohne Vertrag): Gegen die Ukraine war der Kapitän mit 17 Zählern neben Schröder der einzige, der sich offensiv überhaupt etwas zutraute, in drei weiteren Spielen punktete er ebenfalls zweistellig, wenngleich die Quoten nicht immer berauschend waren. Leider wechselten sich die ordentlichen bis guten Leistungen auch mit solchen ab, in denen er unsichtbar war, wie gegen Italien oder weitestgehend auch Spanien. Gegen Israel leistete er sich in der Schlussphase defensiv einen bitteren Lapsus vor dem spielentscheidenden Pnini-Dreier. Note: 4+

Danilo Barthel (FC Bayern): Barthel wurde von seinem nominellen "Backup" Theis klar in den Schatten gestellt, allerdings wollte Fleming diesen Effekt auch bewusst erzeugen, indem er diesen von der Bank brachte. Barthel erledigte seine Arbeit dagegen still und leise, aber ordentlich. Der Bayern-Forward kam auf 5,9 Punkte und 4,4 Rebounds pro Spiel, wobei man sich angesichts seiner guten Quote (2FG: 56,3 Prozent) durchaus gewünscht hätte, dass er etwas energischer den eigenen Abschluss gesucht hätte. Defensiv war er leider gerade gegen die Teams mit physischen und langen Big Men wie Litauen oder die Ukraine auf verlorenem Posten. Note: 3-

Daniel Theis (Boston Celtics): Offensiv brauchte Theis zwar einen Moment, um bei diesem Turnier seinen Rhythmus zu finden, defensiv war er aber von Anfang an eine Wucht und mit 6,3 Rebounds der beste Abräumer des deutschen Teams. Gegen Litauen leistete er sich zwar eine Nullnummer, insgesamt war er aber doch die erhoffte zweite Option des deutschen Teams in der Offense (10,9 Punkte). Gegen Israel und natürlich vor allem gegen Frankreich war der Ex-Bamberger der beste Mann beim DBB. Die Pick'n'Roll-Chemie zwischen ihm und Schröder war bisweilen eine Augenweide, sein Dunk über Boris Diaw eins der großen Highlights des Turniers. Note: 1-

Isaiah Hartenstein (noch ohne Vertrag): In einem ohnehin jungen Team war der 19-Jährige der mit Abstand jüngste und das zeigte sich bei seinen vier Einsätzen auch, in denen er jeweils mit unheimlichem Elan auftrat und bisweilen etwas ungestüm agierte. Gerade gegen Litauen und Georgien tat er dem Team richtig gut, sein riesiges Potenzial war offensichtlich. Beim nächsten Turnier sollte Hartenstein eine viel größere Rolle einnehmen. Note: 2

Patrick Heckmann (Brose Bamberg): Heckmann wurde in nur drei Spielen eingesetzt und wirkte bei diesen Einsätzen dann wiederum nicht immer auf der Höhe. Gerade gegen Litauen war er defensiv auf verlorenem Posten, offensiv agierte er ohne Dringlichkeit oder irgendwie erkennbares Selbstvertrauen. Note: 5

Ranking: Die 30 besten Europäer aller Zeiten © getty 1/31 Pünktlich zur EuroBasket ist es nun an der Zeit auf die besten Europäer der Geschichte der Liga zu blicken. SPOX rankt die 30 besten Spieler vom alten Kontinent. © getty 2/31 Platz 30: Andrea Bargnani (Italien) - Erster europäischer Toppick, doch seine Karriere war schließlich doch recht ernüchternd. Hätte mehr aus seinem Potenzial machen müssen © getty 3/31 Platz 29: Nikola Jokic (Serbien) - hat die Anlagen, ein ganz Großer zu werden. Nur an der Defense hapert es noch gewaltig © getty 4/31 Platz 28: Dennis Schröder (Deutschland) - In den Playoffs zeigte er wieder, was er drauf hat. Die erste volle Saison als Starter macht Lust auf mehr © getty 5/31 Platz 27: Marcin Gortat (Polen) - Mr. Zuverlässig. 13 Punkte und 8 Rebounds bekommt man vom Polen seit Jahren © getty 6/31 Platz 26: Danilo Gallinari (Italien) - verlässlicher Scorer, aber oft verletzt. Zuletzt aber wieder im Aufwind © getty 7/31 Platz 25: Nicolas Batum (Frankreich) - So vielseitig wie wenige in der Liga. In Charlotte zu einem Führungsspieler aufgestiegen © getty 8/31 Platz 24: Jose Calderon (Spanien) - Über Jahre dominierte er den Spielaufbau der Toronto Raptors. Zudem einer der besten Shooter der Liga © getty 9/31 Platz 23: Goran Dragic (Slowenien) - MIP, dazu einmal Third Team NBA. Auf der schwersten Position eine Konstante über Jahre © getty 10/31 Platz 22: Kristaps Porzingis (Lettland) - Begeistere den Madison Square Garden mit seinen Skills. Wie weit es für ihn geht, bestimmt nur er selbst © getty 11/31 Platz 21: Luol Deng (England) - Der Prototyp des 3-and-D-Spielers. Wohl kaum ein Europäer spielte eine solch elitäre Defense wie Deng © getty 12/31 Platz 20: Mehmet Okur (Türkei) - Einer der ersten Stretch-Fünfer in den Nuller-Jahren. Double-Double-Maschine bei den Jazz © getty 13/31 Platz 19: Ricky Rubio (Spanien) - Kam als Wunderkind in die Liga. Wäre der Wurf da, würde er zu den besten Spielern der Liga gehören © getty 14/31 Platz 18: Boris Diaw (Frankreich) - Einer der cleversten Spieler der Liga. Nicht immer austrainiert, aber als Teamspieler extrem wertvoll. Genießt Kultstatus © getty 15/31 Platz 17: Hedo Turkoglu (Türkei) - Kreativer Flügelspieler mit starkem Shooting. Drehte vor allem in den Playoffs regelmäßig auf © getty 16/31 Platz 16: Rudy Gobert (Frankreich) - Der Riese der Jazz wird über Jahre in der Konversation um den Defensive Player of the Year sein © getty 17/31 Platz 15: Sarunas Marciulionis (Litauen) - erster Osteuropäer in der Liga. War Vorreiter für viele und zudem eine echte Mikrowelle für die Warriors von der Bank © getty 18/31 Platz 14: Rik Smits (Niederlande) - Der Anker der Pacers. Hatte ein weiches Händchen und war aufgrund seiner Größe von 2,24 Meter kaum zu überwinden © getty 19/31 Platz 13: Giannis Antetokounmpo (Griechenland) - Bereits mit 22 Jahren ein MVP-Kandidat. Auch für ihn sind keinerlei Grenzen gesetzt © getty 20/31 Platz 12: Andrei Kirilenko (Russland) - Die Allzweckwaffe. AK-47 war wohl so variabel wie kaum jemand vor ihm. Drei 5x5-Spiele gelangen außer ihm nur Hakeem Olajuwon © getty 21/31 Platz 11: Joakim Noah (Frankreich) - In seiner Hochzeit bei den Bulls ein MVP- und DPOY-Anwärter. Zuletzt von Verletzungen gebremst © getty 22/31 Platz 10: Peja Stojakovic (Serbien) - Das lockere Händchen von Peja war berüchtigt. Kaum keiner feuerte so scharf wie die Nummer 16 © getty 23/31 Platz 9: Toni Kukoc (Kroatien) - Jahrelang warteten die Bulls auf seine Ankunft. Zwar erfüllte er die Erwartungen nicht vollends, war aber essentiell beim zweiten Threepeat © getty 24/31 Platz 8: Detlef Schrempf (Deutschland) - Erster Europäer mit 15.000 Punkten. Schrempf glänzte über Jahre in guten Teams als zweite und dritte Option © getty 25/31 Platz 7: Marc Gasol (Spanien) - Das Gesicht der Grizzlies. Stark in der Defense, ein riesiges Arsenal in der Offense. Spielt nun seit Jahren auf dem höchsten Niveau © getty 26/31 Platz 6: Arvydas Sabonis (Litauen) - Erlebte seine Prime leider nicht in der NBA. Auftritte wie bei Olympia 1988 gegen David Robinson lassen erahnen, welch eine Naturgewalt er war © getty 27/31 Platz 5: Vlade Divac (Serbien) - Einer der intelligentesten Center seiner Zeit. Auch im hohen Alter bei den Kings an beiden Enden des Feldes wertvoll © getty 28/31 Platz 4: Drazen Petrovic (Kroatien) - Er starb viel zu früh. Der Mozart des Basketball war der erste Franchisespieler aus Europa. Sein Jumper war wie aus dem Bilderbuch © getty 29/31 Platz 3: Tony Parker (Frankreich) - Der erste Finals-MVP vom alten Kontinent. In der Maschine der San Antonio Spurs lieferte er über 15 Jahre die Kreativität © getty 30/31 Platz 2: Pau Gasol (Spanien) - Lange als soft verschrien, war er neben Kobe Bryant für zwei Lakers-Titel verantwortlich. Auch im hohen Alter noch eine gute Option © getty 31/31 Platz 1: Dirk Nowitzki (Deutschland) - Hier kann nur Dirkules stehen. Der Revolutionär der Big-Man-Positionen hat eine ellenlange Liste an Auszeichnungen, hat zuletzt erst die 30.000 Punkte geknackt

Center: Johannes Voigtmann und Johannes Thiemann in der Einzelkritik

Johannes Voigtmann (Saski Baskonia): Dem Starting Center sah man teilweise förmlich an, wie er darüber nachdachte, ob er einen Wurf nehmen sollte - und sich dann dagegen entschied. Schade eigentlich. Gegen die Ukraine, Israel und Italien zeigte Voigtmann, welches Potenzial er offensiv hat, mit seinem Wurf und auch mit seinem für einen Big Man herausragenden Passspiel. Leider zögerte er zu regelmäßig und brachte die Offense damit zum Erliegen. Gegen Litauen bekam er von Valanciunas die Grenzen aufgezeigt, in der K.o.-Phase gelangen ihm nur noch 2 Punkte (insgesamt). Er hat deutlich mehr drauf. Note: 4+

Johannes Thiemann (MHP Riesen Ludwigsburg): Niemand würde Thiemann mit einem filigranen Basketballer verwechseln, der Ludwigsburger biss sich aber immer mehr ins Turnier und war gerade zum Ende hin die mutigere Variante zu Voigtmann, wenn nicht ohnehin Theis auf der Fünf spielte. Der Größennachteil zeigte sich beim Rebound, aber gegen Frankreich und Spanien wühlte sich Thiemann in durchschnittlich 12 Minuten Einsatzzeit zu 7 Punkten im Schnitt (5/6 FG). Eine willkommene Überraschung von der Bank. Note: 3+