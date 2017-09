Alle Infos zur BBL Saison 2017/2018

NCAA Division I FBS Live Iowa @ Iowa State Weber Cup Live Weber Cup: Tag 2 -

Session 2 Ligue 1 Live Caen -

Dijon Ligue 1 Live Montpellier -

Nantes Ligue 1 Live Straßburg -

Amiens Ligue 1 Live Troyes -

Toulouse Premier League Live Everton -

Tottenham (DELAYED) Pro14 Live Connacht -

Southern Kings Eredivisie Live Ajax -

Zwolle Primera División Live Barcelona -

Espanyol Serie A Live Sampdoria -

AS Rom Steko's Fight Night Live Steko's Fight Night Extreme Fighting Championship Live EFC 63 NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Watford (Delayed) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys Primera División La Coruna -

Real Sociedad Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Premier League Dinamo Moskau -

Zenit Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 1 DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Mixed Team Premier League Burnley -

Crystal Palace Ligue 1 St. Etienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -

Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Lazio -

AC Mailand Serie A Udinese -

Genua Primera División Bilbao -

Girona Ligue 1 Lyon -

Guingamp Premier League Swansea -

Newcastle Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Celta Vigo -

Alaves 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rudes NFL RedZone -

Week 1 Weber Cup Weber Cup: Tag 3 -

Session 2 NFL Raiders @ Titans MLB Marlins @ Braves Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers Superliga Lanus -

Boca Juniors NFL Giants @ Cowboys DAZN ONLY Golf Channel World Long Drive Championship: Finals Ligue 2 Reims -

Brest Premier League West Ham -

Huddersfield Primera División Malaga -

Las Palmas NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. September MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays Copa Libertadores San Lorenzo -

Lanus Copa Sudamericana Chapecoense -

Flamengo MLB Marlins @ Phillies Copa Libertadores Barcelona SC -

Santos Copa Libertadores Botafogo -

Gremio DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. September MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals Copa Libertadores Jorge Wilstermann -

River Plate HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 1 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 1 MLB Cardinals @ Cubs First Division A Brügge -

Mechelen Premiership Northampton -

Bath Ligue 1 Toulouse -

Bordeaux Premiership Partick Thistle -

Rangers Premier League Bournemouth -

Brighton Primera División Eibar -

Leganes BAMMA BAMMA 31 MLB Blue Jays @ Twins HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale J1 League Omiya -

Gamba DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. September J1 League Kobe -

Sapporo Primera División Levante -

Valencia Premier League Crystal Palace -

Southampton CSL Shanghai SIPG -

Shanghai Shenhua Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 2 Serie A Crotone -

Inter Mailand Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Premier League Liverpool -

Burnley Championship Hull -

Sunderland Primera División Getafe -

Barcelona Bell Challenge Women Single Coupe Banque Nationale -

Halbfinale Ligue 1 Monaco -

Straßburg Serie A Florenz -

Bologna Premier League Tottenham -

Swansea Primera División Real Betis -

La Coruna Championship Barnsley -

Aston Villa MLB Dodgers @ Nationals Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Ligue 1 Dijon -

Saint-Etienne Ligue 1 Guingamp -

Lille Ligue 1 Nantes -

Caen Ligue 1 Troyes -

Montpellier Premier League Huddersfield -

Leicester (DELAYED) Primera División Atletico Madrid -

Malaga Serie A AS Rom -

Hellas Verona NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees Premiership Newcastle -

Saracens Premier League West Brom -

West Ham (DELAYED) Premier League Watford -

Man City (Delayed) Premier League Newcastle -

Stoke (DELAYED) IndyCar Series GoPro Grand Prix of Sonoma NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. Super Liga Partizan -

Radnicki Nis NCAA Division I FBS Ole Miss @ California HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 2) ADAC TCR Germany Touring Car Championship ADAC TCR: Sachsenring (Rennen 2) Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. September Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Serie A Sassuolo -

Juventus Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 FIA World Rallycross Championship Round 10 -

Riga ADAC GT Masters ADAC GT Masters: Sachsenring (Rennen 2) CSL Jiangsu -

Guangzhou Evergrande Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinals -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Eredivisie ADO Den Haag -

Ajax Premier League Chelsea -

Arsenal Ligue 1 Amiens -

Marseille Serie A AC Mailand -

Udinese Serie A Neapel -

Benevento Serie A SPAL -

Cagliari Serie A FC Turin -

Genua ADAC Formel 4 Formel 4: Sachsenring (Rennen 3) Primera División Girona -

Sevilla Eredivisie PSV -

Feyenoord 1. HNL Hajduk Split -

Rijeka Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Ligue 1 Angers -

Metz Ligue 1 Rennes -

Nizza Premier League Man United -

Everton Serie A Chievo -

Atalanta Primera División Las Palmas -

Bilbao NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 MLB Blue Jays @ Twins Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Serie A Genua -

Lazio Serie A Corinthians -

Vasco Ligue 1 PSG -

Lyon NFL Packers @ Falcons Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. September Ligue 2 Lens -

Quevilly Primera División Espanyol -

Celta Vigo MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 MLB Diamondbacks @ Padres DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. September Primera División Valencia -

Málaga Serie B Palermo -

Perugia Serie A Bologna -

Inter Mailand Primera División Barcelona -

Eibar Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Serie A Benevento -

AS Rom MLB Twins @ Yankees Primera División Bilbao -

Atlético Madrid Primera División Leganés -

Girona Serie A Juventus -

Florenz Serie A Lazio -

Neapel Serie A AC Mailand -

SPAL Serie A Udinese -

FC Turin Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis Copa Sudamericana Flamengo -

Chapecoense Primera División Villarreal -

Espanyol Premiership Gloucester -

Worcester Ligue 1 Lille -

Monaco MLB Yankees @ Blue Jays

Die BBL startet in die neue Saison 2017/2018. Wer sind die Favoriten auf die Playoffs? Welchen Modus hat die BBL? Kommt es zur Wiederholung der letztjährigen Finals zwischen den Brose Baskets Bamberg und den EWE Baskets aus Oldenburg? Oder kann der FC Bayern München nach 2014 wieder einen großen Titel feiern? SPOX beantwortet euch alle Fragen zur BBL, dem Spielmodus, sowie den Mannschaften.

Wann beginnt die BBL-Saison?

Der erste Spieltag der Basketball Bundesliga beginnt am 29. September mit dem Auftaktspiel des Meisters Brose Baskets Bamberg gegen s.Oliver Würzburg.

Wo kann ich die Spiele der BBL sehen?

Die Telekom überträgt alle Spiele der BBL erstmalig live. Für Telekom-Kunden, die das EntertainTV-Paket haben, ist das Ganze sogar kostenlos. Basketball-Fans haben jedoch die Möglichkeit für 9,95 Euro im Monat ein Jahresabo für die BBL zu buchen. Auch der TV Sender Sport 1 überträgt bis zu 48 Spiele der Saison live im Free-TV. Geplant sind 34 Spiele der Hauptrunde, sowie 14 Begegnungen der Playoffs.

Welche Teams spielen in dieser Saison in der BBL?

Team Tabellenpl. 2016/2017 Brose Baskets Bamberg 2. EWE Baskets Oldenburg 5. Ratiopharm Ulm 1. FC Bayern München 3. Medi Bayreuth 4. Alba Berlin 6. Telekom Baskets Bonn 7. MHP Riesen Ludwigsburg 8. Giessen 46ers 9. Fraport Skyliners 10. BG Göttingen 11. Eisbären Bremerhaven 12 Science City Jena 13. s.Oliver Würzburg 14. Walter Tigers Tübingen 15. Basketball Löwen Braunschweig 16. Mitteldeutscher BC neu Oettinger Rockets neu

Wer sind die Aufsteiger?

Der Mitteldeutsche BC und die Oettinger Rockets haben in der vergangenen Saison den Aufstieg in die BBL geschafft. Die Rockets drehten eine mitreißende Serie gegen die Niners und schafften zum ersten Mal den Aufstieg in die BBL. Der MBC schaffte seine "Mission Wiederaufstieg" gleich mit dem ersten Anlauf.

Wer sind die Favoriten auf die Meistertitel in der BBL?

Brose Baskets Bamberg: Wie jedes Jahr gehören die Brose Baskets zum Favoritenkreis auf den Titel. Sechs Meisterschaften in sieben Jahren sprechen eine deutliche Sprache und erinnert an die Dominanz von ALBA Berlin Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre.

FC Bayern München: Der Meister von 2015 scheiterte im vergangenen Jahr sang- und klanglos im Halbfinale gegen den späteren Meister Bamberg. In der neuen Saison soll es mindestens in die Finals gehen.

Der Meister von 2015 scheiterte im vergangenen Jahr sang- und klanglos im Halbfinale gegen den späteren Meister Bamberg. In der neuen Saison soll es mindestens in die Finals gehen. Ratiopharm Ulm : Die Ulmer spielten eine überragende Hauptrunde im vergangenen Jahr, scheiterten dann aber in einer packenden Serie an den EWE Baskets Oldenburg.

: Die Ulmer spielten eine überragende Hauptrunde im vergangenen Jahr, scheiterten dann aber in einer packenden Serie an den EWE Baskets Oldenburg. ALBA Berlin: Der Serienmeister aus vergangenen Tagen hatte mit dem FC Bayern München in den Playoffs ein schweres Los und unterlag in der Serie mit 1:3. In dieser Spielzeit könnte ALBA ein Geheimfavorit im Run auf die Finals sein.

Der Serienmeister aus vergangenen Tagen hatte mit dem FC Bayern München in den Playoffs ein schweres Los und unterlag in der Serie mit 1:3. In dieser Spielzeit könnte ALBA ein Geheimfavorit im Run auf die Finals sein. EWE Baskets Oldenburg: Der Fünfte der vergangenen Hauptrunde zog überraschend in die Finals ein, unterlag dort aber deutlich den Brose Baskets. Dennoch muss man Oldenburg auch in dieser Spielzeit auf dem Playoff-Zettel haben.

Wer gewann die BBL-Finals in den letzten 20 Jahren?

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis 2016 Brose Baskets ratiopharm Ulm 3-0 2015 Brose Baskets FC Bayern München 3-1 2014 FC Bayern München ALBA Berlin 3-1 2013 Brose Baskets EWE Baskets Oldenburg 3-0 2012 Brose Baskets ratiopharm Ulm 3-0 2011 Brose Baskets ALBA Berlin 3-2 2010 Brose Baskets Deutsche Bank Skyliners 3-2 2009 EWE Baskets Oldenburg Telekom Baskets Bonn 3-2 2008 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-1 2007 Brose Baskets Artland Dragons 3-1 2006 RheinEnergie Köln ALBA Berlin 3-1 2005 GHP Bamberg Opel Skyliners 3-2 2004 Opel Skyliners GHP Bamberg 3-2 2003 ALBA Berlin TSK Bamberg 3-0 2002 ALBA Berlin RheinEnergie Köln 3-0 2001 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-0 2000 ALBA Berlin Bayer 04 Leverkusen 3-0 1999 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-2 1998 ALBA Berlin SSV Ulm 1846 3-0 1997 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-1

Wer qualifiziert sich für die BBL-Playoffs?

Die Hauptrunde der BBL umfasst 34 Spieltage. Die ersten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs und spielen im Modus "Best of five" in Viertelfinale, Halbfinale und Finale den Meister unter sich aus. Im Viertelfinale trifft der Erste der Hauptrunde auf den Achten der Hauptrunde, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten usw.

Wer qualifiziert sich für die Euroleague und den Europacup?

Der Sieger der Finals ist direkt für die Euroleague qualifiziert. Der Vizemeister muss durch die Euroleague-Quali. Entsprechend den zur Verfügung stehenden Plätzen, werden die Mannschaften auf den folgenden Plätzen für den Europacup gemeldet.

Wer steigt ab?

Die beiden letzten Teams der Hauptrunde sind die sportlichen Absteiger. In der vergangenen Saison gab es einen Sonderfalls, da Phoenix Hagen in Folge eines Insolvenzantrages die Spiellizenz entzogen wurde. Der zweite Absteiger der vergangenen Saison war RASTA Vechta.

Wer spielt am 1. Spieltag gegen wen?

Datum/Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Fr., 29.09., 20.30 Uhr s.Oliver Würzburg Brose Baskets Bamberg Fr., 29.09., 20.30 Uhr Basketball Löwen Braunschweig Eisbären Bremerhaven Fr., 29.09., 20.30 Uhr Science City Jena FRAPORT Skyliners Sa., 30.09., 18.00 Uhr ratiopharm ulm ALBA Berlin Sa., 30.09., 18.00 Uhr BG Göttingen EWE Baskets Oldenburg Sa., 30.09., 20.30 Uhr Giessen 46ers FC Bayern München Sa., 30.09., 20.30 Uhr WALTER Tigers Tübingen medi bayreuth Sa., 30.09., 20.30 Uhr Mitteldeutscher BC Oettinger Rockets Mo., 02.10., 19.00 Uhr MHP RIESEN Ludwigsburg Telekom Baskets Bonn

Wer ist Sponsor der BBL?

In den vergangenen Jahren hieß die Bundesliga noch Beko BBL. Nun hat sich easyCredit die Namensrechte an der Basketball Bundesliga gesichert. Somit heißt die BBL nun mit vollem Namen easyCredit BBL.