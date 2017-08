Schröder: "Bringt uns als Team zusammen"

Primera División Live Espanyol -

Leganes Primera División Live Eibar -

Bilbao 1. HNL Live Lokomotiva Zagreb -

Dinamo Zagreb Premier League Live Zenit -

Rostow Super Liga Live Roter Stern -

Partizan NFL Live Bears @ Titans MLB Live Twins @ Blue Jays MLB Live Padres @ Marlins MLB Live Orioles @ Red Sox MLB Live Cubs @ Phillies Primera División Live Getafe -

Sevilla Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Serie A Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Monaco -

Marseille Premier League Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves CSL Evergrande -

Changchun Premiership Sale -

Newcastle Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins@Braves J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Marlins@Braves

Zur Belohnung griff Dennis Schröder in die eigene Tasche. Nach dem letzten Spiel der EM-Vorbereitung lud der NBA-Profi die deutschen Basketballer in Berlin kurzerhand zum Essen ein und bekam dafür ein Sonderlob.

"Das ist nicht selbstverständlich", sagte Bundestrainer Chris Fleming nach dem 79:85 (40:53) bei der Generalprobe gegen Frankreich zur Einladung des Stars: "Das bringt uns als Team zusammen."

Wie wichtig Schröder vor allem auf dem Feld ist, zeigte sich vier Tage vor dem Start in die 40. EuroBasket auch in der Arena am Ostbahnhof. Der 23-Jährige von den Atlanta Hawks war gegen den Europameister von 2013 Dreh- und Angelpunkt des Spiels und mit 23 Punkten bester Werfer. Fleming forderte allerdings mehr Unterstützung für den Point Guard: "Man hat keine Chance, wenn nur ein Spieler punktet."

Schröder war mit dem Auftritt trotz der Niederlage zufrieden. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht", sagte der Braunschweiger: "Ich habe ein gutes Gefühl. Das war ein großer Schritt, das war mit das beste Spiel, das wir diesen Sommer gehabt haben. Es haben alle alles gegeben."

NBA Champions der letzten 25 Jahre: Der Beginn einer neuen Zeitrechnung? © Getty 1/26 1992: Chicago Bulls (4-2 gegen Portland Trail Blazers). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 2/26 1993: Chicago Bulls (4-2 gegen Phoenix Suns). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 3/26 1994: Houston Rockets (4-3 gegen New York Knicks). Finals MVP: Hakeem Olajuwon © Getty 4/26 1995: Houston Rockets (4-0 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Hakeem Olajuwon © Getty 5/26 1996: Chicago Bulls (4-2 gegen Seattle Supersonics). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 6/26 1997: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 7/26 1998: Chicago Bulls (4-2 gegen Utah Jazz). Finals MVP: Michael Jordan © Getty 8/26 1999: San Antonio Spurs (4-1 gegen New York Knicks). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 9/26 2000: L.A. Lakers (4-2 gegen Indiana Pacers). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 10/26 2001: L.A. Lakers (4-1 gegen Philadelphia 76ers). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 11/26 2002: L.A. Lakers (4-0 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Shaquille O'Neal © Getty 12/26 2003: San Antonio Spurs (4-2 gegen New Jersey Nets). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 13/26 2004: Detroit Pistons (4-1 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Chauncey Billups © Getty 14/26 2005: San Antonio Spurs (4-3 gegen Detroit Pistons). Finals MVP: Tim Duncan © Getty 15/26 2006: Miami Heat (4-2 gegen Dallas Mavericks). Finals MVP: Dwyane Wade © Getty 16/26 2007: San Antonio Spurs (4-0 gegen Cleveland Cavaliers). Finals MVP: Tony Parker © Getty 17/26 2008: Boston Celtics (4-2 gegen L.A. Lakers). Finals MVP: Paul Pierce © Getty 18/26 2009: L.A. Lakers (4-1 gegen Orlando Magic). Finals MVP: Kobe Bryant © Getty 19/26 2010: L.A. Lakers (4-3 gegen Boston Celtics). Finals MVP: Kobe Bryant © Getty 20/26 2011: Dallas Mavericks (4-2 gegen Miami Heat). Finals MVP: Dirk Nowitzki © Getty 21/26 2012: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James © Getty 22/26 2013: Miami Heat (4-1 gegen Oklahoma City Thunder). Finals MVP: LeBron James © getty 23/26 2014: San Antonio Spurs (4-1 gegen Miami Heat). Finals-MVP: Kawhi Leonard © getty 24/26 2015: Golden State Warriors (4-2 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Andre Igoudala © Getty 25/26 2016: Cleveland Cavaliers (4-3 gegen Golden State Warriors). Finals MVP: LeBron James © Getty 26/26 2017: Golden State Warriors (4-1 gegen Cleveland Cavaliers). Finals-MVP: Kevin Durant

Fleming über komplettierten Kader glücklich

Fleming war besonders erleichtert, dass ihm bis auf den verletzten Robin Benzing endlich alle Spieler zur Verfügung standen. NBA-Rookie Daniel Theis war am Samstag nach einem einwöchigen USA-Trip wegen Verpflichtungen bei seinem neuen Klub Boston Celtics zur Mannschaft zurückgekehrt und kam auf zehn Punkte und vier Rebounds. "Man konnte sehen, dass er erst gestern gekommen ist", sagte Fleming, sah aber keinen Grund zur Kritik. "Er hat einen Superjob gemacht."

Schon vor zwei Jahren hatte die deutsche Mannschaft ihre EM-Generalprobe gegen Frankreich verloren und war anschließend in der Vorrunde gescheitert. Am Montag fliegt der DBB-Tross nach Tel Aviv. Nach dem Auftaktspiel gegen die Ukraine am Donnerstag trifft die deutsche Mannschaft auf Georgien, Gastgeber Israel, Italien und Litauen. Vier Mannschaften schaffen es zur Finalrunde nach Istanbul/Türkei.