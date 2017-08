Schröder führt Deutschland zum Auftaktsieg

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Viertelfinale Primera División Live Leganes -

Alaves MLB Live Blue Jays @ Cubs First Division A Live Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Live Metz -

Monaco Championship Live Burton Albion -

Birmingham Primera División Live Valencia -

Las Palmas MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 2 J1 League Gamba Osaka -

Kashiwa DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

19. August Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Halbfinale Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid MLB Blue Jays @ Cubs Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses MLB Dodgers @ Tigers Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Brom (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

West Ham (Delayed) MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins Melbourne Darts Masters Melbourne Darts Masters: Tag 3 J1 League Kobe -

Yokohama DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

20. August Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Serie A Atalanta -

AS Rom Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense IndyCar Series ABC Supply 500 Western & Southern Open Women Single WTA Cincinnati: Finale Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División La Coruna -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

21. August New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Tag 2 Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

22. August League Cup Sheffield Utd -

Leicester MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

23. August Horse Racing (Racing UK) Yorkshire Ebor Festival League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Main Fight Pressekonferenz MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds National Rugby League Broncos -

Eels DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

24. August New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Viertelfinale MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard Pressekonferenz MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 1 Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 1 Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Weigh-in New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Halbfinale -

Session 2 MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox National Rugby League Storm -

Rabbitohs J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand New Haven Open Women Single WTA Connecticut: Finale Primeira Liga Rio Ave -

Benfica MLB Orioles @ Red Sox Premier League Newcastle -

West Ham Premier League Crystal palace -

Swansea Mayweather vs McGregor Mayweather vs McGregor: Undercard + Main Fight MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams Perth Darts Masters Perth Darts Masters: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. August Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow NFL Bears @ Titans Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August WC Qualification South America Venezuela -

Colombia

Dennis Schröder hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei seiner Rückkehr mit einer starken Vorstellung zum Auftaktsieg im Supercup geführt. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming gewann im ersten Spiel des Vorbereitungsturniers auf die EuroBasket (ab dem 31. August im LIVETICKER) gegen Russland mit 79:76 (39:40).

Neben dem überragenden Schröder (28 Punkte) war Danilo Barthel (12) bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Schröder-Comeback nach zwei Jahren

Erst am Mittwoch war Schröder (Atlanta Hawks) zusammen mit NBA-Neuling Daniel Theis (Boston Celtics) zur Nationalmannschaft gestoßen und feierte in der Inselparkhalle vor 2085 Zuschauern sein Comeback nach fast zweijähriger Abstinenz. Das letzte Mal hatte der 23 Jahre alte Braunschweiger das DBB-Trikot bei der EM in Berlin 2015 getragen.

Für die ohnehin schon von Verletzungssorgen geplagten Deutschen, die eine Woche zuvor in Kasan noch 60:89 gegen die Russen verloren hatten, begann das Spiel direkt mit einer Schrecksekunde: Kapitän Robin Benzing knickte in der ersten Minute um und humpelte vom Feld.

Schröder marschierte anschließend vorweg und zeigte seine Klasse. Der Point Guard war direkt Dreh- und Angelpunkt in der deutschen Offensive und wurde oft von seinen Teamkollegen gesucht. Mit einem Dreier (6.) und schnellem Zug zum Korb (7.) setzte er erste Glanzpunkte und hielt Deutschland nach frühem 8:13-Rückstand auf Tuchfühlung.

Russische Dominanz aus der Distanz

Vor allem gegen die Distanzschützen der Russen fand die DBB-Auswahl aber zunächst kein Mittel. Neun Treffer von jenseits der Dreierlinie verbuchten die Gäste bereits zur Pause.

Coach Fleming machte hingegen seine Ankündigung wahr, den Supercup vor allem zum Testen zu nutzen, und gab vielen Spielern Einsatzminuten. Auch ohne Anführer Schröder auf dem Feld präsentierte sich das Fleming-Team noch stärker als vor einer Woche und zeigten vor allem offensiv gelungene Aktionen.

Zu Beginn des dritten Viertels musste das DBB-Team zunächst etwas abreißen lassen und der Rückstand wuchs auf zehn Punkte an (29.). Daraufhin nahm Schröder das Spiel aber in seine Hände und brachte sein Team mit neun schnell aufeinander folgenden Punkten acht Minuten vor dem Ende erstmals im zweiten Durchgang in Führung und stellte per krachendem Dunking auf 65:62. In der Schlussphase entwickelte sich dann eine harte umkämpfte Partie, die Schröder entschied.

Beim Supercup stehen für die DBB-Auswahl noch Duelle gegen Polen (am Samstag um 17.30 Uhr im LIVETICKER) und Vize-Weltmeister Serbien auf dem Programm, ehe am 27. August in Berlin die EM-Generalprobe gegen Frankreich folgt. Bei der EuroBasket trifft die deutsche Auswahl in der Vorrunde in Tel Aviv/Israel auf die Ukraine, Georgien, Israel, Italien und Litauen.