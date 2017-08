Mit Schröder: 75:80-Niederlage gegen Polen

Western & Southern Open Women Single Live WTA Cincinnati: Halbfinale Ligue 1 Live Troyes -

Rückschlag für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auf dem Weg zur EM: Einen Tag nach dem überzeugenden Sieg gegen Russland musste sich das Team von Bundestrainer Chris Fleming beim Supercup in Hamburg Polen mit 75:80 (36:35) geschlagen geben.

Eine erneut starke Leistung von NBA-Star Dennis Schröder reichte nicht aus. Der Aufbauspieler von den Atlanta Hawks aus der nordamerikanischen Eliteliga war am Samstag gegen den möglichen Viertelfinalgegner bei der EuroBasket (31. August bis 17. September) mit 26 Punkten wieder der herausragende Akteur beim deutschen Team. Daneben überzeugte auch Danilo Barthel mit acht Rebounds.

"Wir sind mit relativ wenig Spannung gestartet und konnten defensiv das Brett nicht kontrollieren", kritisierte Fleming. Schröder nahm die Niederlage nicht besonders schwer. "Wir wollen bei diesem Turnier besser werden und es nicht unbedingt gewinnen. Wir müssen uns steigern, dazu haben wir am Sonntag die nächste Chance.". Dann treffen Schröder und Co. auf Vize-Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Serbien (So, 15.00 Uhr im LIVETICKER).

Schon vor Beginn der Partie hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) eine bittere Nachricht verkraften müssen: Kapitän Robin Benzing hatte sich beim Auftaktsieg gegen Russland (79:76) nach DBB-Angaben "leichteste Beschädigungen des Bandapparats im linken Knie" zugezogen und muss um seine EM-Teilnahme bangen.

In Abwesenheit des Kapitäns übernahm Schröder vor 3149 Zuschauern in der Inselparkhalle die Leaderrolle. Zum Auftakt des Vorbereitungsturniers auf die EM hatte der 23-Jährige am Freitagabend mit 28 Punkten gegen die Russen geglänzt und knüpfte gegen Polen nahtlos an diese Leistung an.

Mit sechs deutschen Punkten in Folge, darunter einem Dreier, setzte Schröder früh erste Akzente und warf eine 12:9-Führung heraus (6.). Als der NBA-Star danach aber auf der Bank Platz nahm, zeigten sich die Gastgeber offensiv arg ideenlos. Nur sechs der 17 deutschen Würfe fanden im ersten Viertel ihr Ziel.

Polens Karnowski lästig, Abwehr stark

Besonders große Probleme bereitete der deutschen Verteidigung der polnische Center Przemyslaw Karnowski. Der 2,15 m-Hüne war unter dem Korb kaum zu stoppen, NBA-Neuling Daniel Theis (Boston Celtics) sah ein ums andere Mal alt aus.

Einmal mehr war es an Schröder, sein Team aufzuwecken. Erst steckte er einen feinen Assist auf Barthel durch, danach brachte er Deutschland mit seinem unwiderstehlichen Antritt und anschließendem Freiwurf wieder auf Tuchfühlung zu den Polen. Patrick Heckmann und Theis brachten das DBB-Team sogar mit 30:28 in Führung (15.).

In der zweiten Hälfte biss sich Deutschland zunächst immer wieder die Zähne an der aggressiven Abwehr der Polen aus, Schröder und der 22 Jahre alte Ismet Akpinar hielten ihr Team mit wichtigen Würfen von jenseits der Dreierlinie aber auf Kurs. Mit einem sehenswerten Alley-oop-Zuspiel von Schröder auf Theis gelang erst der Ausgleich zum 61:61 (35.), ein haarsträubender Abspielfehler Schröders brachte Polen aber wieder in Front.

Beim Supercup steht für die DBB-Auswahl zuvor noch das Duell gegen Vize-Weltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Serbien auf dem Programm, ehe am 27. August in Berlin die EM-Generalprobe gegen Frankreich folgt.