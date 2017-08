Die letzten Infos zu Deutschland – Ukraine

MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien National Rugby League Eels -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Banska Bystrica -

Grizzlys Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September FIA World Rallycross Championship Frankreich -

Loheac Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees @ Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux MLB Brewers @ Cubs First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Pro14 Connacht -

Southern Kings Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma MLB Tigers @ Blue Jays Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Ligue 1 Lyon -

Guingamp MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays

Am Donnerstag startet der DBB in die EuroBasket gegen die Ukraine (14:45 im LIVETICKER). Hier findet ihr alle Infos zum Livestream, zu den Lineups und zum Spielbeginn.

Zum Auftakt der EM treffen die Deutschen in der Gruppe B auf die Ukraine. Dann wollen Dennis Schröder und Co. den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier legen. Die Ukraine gilt in diesem Spiel als Außenseiter, wenngleich am ersten Spieltag alles passieren kann.

Spiel Deutschland - Ukraine Datum 31.08.2017 Uhrzeit 14:45 Uhr

TV-Sender und Livestream zu Deutschland - Ukraine

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland Telekom Sport, Sport 1 www.telekomsport.de

Wo gibt es Deutschland - Ukraine im Liveticker?

SPOX bietet einen LIVETICKER zu allen deutschen Spielen. Hier entlang!

Wer spielt bei Deutschland mit?

Voraussichtlich wird der DBB mit dieser Starting Five auflaufen:

Dennis Schröder Maodo Lo Robin Benzing Daniel Theis Johannes Voigtmann

Wer spielt bei der Ukraine mit?

Die Ukraine haben - ähnlich wie die Deutschen - mit vielen Absagen zu kämpfen. Deshalb wird viel Verantwortung auf den Schultern von Denys Lukashov liegen. Der Guard spielte in den Turnieren zuvor eine kleinere Rolle, ist aber nun einer der erfahreneren Spieler. Der 28-Jährige verfügt über einen guten Wurf und versteht es exzellent, den freien Mann zu finden.

Wie sieht der Spielplan der Deutschen Mannschaft aus?