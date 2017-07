BBL: Bayern holen Jovic

Erlebe

deinen Sport

live

Bayern München hat den serbischen Nationalspieler Stefan Jovic verpflichtet. Wie der dreimalige deutsche Meister am Freitag mitteilte, wechselt der 26 Jahre alte Olympiazweite von Roter Stern Belgrad für zwei Jahre zu den Bayern.

Trainer Sasa Djordjevic kennt den Point Guard bestens, der 49-Jährige coacht auch das erfolgreiche serbische Nationalteam.

"Stefan ist nachweislich einer der besten und renommiertesten Point Guards in ganz Europa", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic: "Die großen Erfolge von Roter Stern in den letzten Jahren sind vor allem auf ihn zurückzuführen. Wir sind sehr glücklich, dass er jetzt tatsächlich zu uns stößt." Jovic hatte mit seinem alten Verein Roter Stern jeweils drei Triumphe in Serie in der Adriatischen Liga ABA und in der serbischen Meisterschaft gefeiert.