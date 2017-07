EM-Vorbereitung mit Schröder, ohne Zipser

Erlebe

Die deutschen Basketballer starten ohne NBA-Profi Paul Zipser in die Vorbereitung auf die EM (31. August bis 17. September). Der 23-Jährige von den Chicago Bulls gehört nicht zum 17-köpfigen Aufgebot für die Lehrgänge in Rotenburg an der Fulda (28. Juli bis 2. August) und Erfurt (2. bis 5. August).

Dennis Schröder (23) steigt später ein. Der Point Guard der Atlanta Hawks wurde für den Auftakt freigestellt und stößt wie Daniel Theis (25), der vor einem Wechsel zu NBA-Rekordmeister Boston Celtics steht, in Erfurt zum Team. Beide könnten damit beim Länderspiel gegen Belgien (5. August) auflaufen.

Schröder und Theis sollen ab dem zweiten Lehrgang Ismet Akpinar sowie Andreas Obst ersetzen.

Das Aufgebot der DBB-Lehrgänge im Überblick