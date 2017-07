Alle Infos zur Basketball U20-EM

Erlebe

deinen Sport

live

Die FIBA ​​U20-Europameisterschaft 2017 findet auf Kreta statt. Hier findet ihr News und Infos zu den Teilnehmern, die Gruppen und die Spiel-Ergebnisse der EM. Wer sind die deutschen Gegner? Wer läuft für das DBB-Team auf? Wo gibt es den Livestream? Die Antworten gibt es hier.

Basketball U20-EM: Wann findet sie statt?

Die Basketball U20-EM findet vom 15. Juli 2017 bis zum 23. Juli 2017 statt.

Artikel zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo findet die Basketball U20-EM statt?

Gespielt wird auf der griechischen Insel Kreta in vier verschiedenen Städten. Die Gruppen A (mit Deutschland) und B spielen in der Kladisos Hall in Chania, die Gruppen C und D in der Melina Merkouri Hall in Rethymno. Die Spiele um die Plätze 9-16 werden in der University Hall von Heraklion ausgetragen, während die K.o.-Runde in der größeren Heraklion Arena stattfindet.

In welchem Modus wird gespielt?

Alle 16 Teilnehmer erreichen das Achtelfinale und spielen im K.o.-Modus jeden einzelnen Platz aus. Dort trifft der Erste der Gruppe A auf den Vierten der Gruppe B. Der Zweite trifft auf den Dritten der jeweiligen Partnergruppe - und andersrum. Gleiches gilt für die Gruppen C und D.

Wo kann ich die Basketball U20-EM im TV live sehen?

Auf dem FIBA YouTube-Channel gibt es die Möglichkeit, alle Partien zu verfolgen.

Wer sind die Teilnehmer der U20-EM?

Deutschland

Frankreich

Griechenland

Island

Israel

Italien

Lettland

Litauen

Montenegro

Serbien

Slowenien

Spanien

Schweden

Tschechien

Türkei

Ukraine

U20-Basketball-EM: Die Gruppen

Deutschland bekommt es in der Gruppe A mit den U20-Mannschaften Schwedens und Tschechiens sowie mit Griechenland zu tun.

Die Gruppen der Basketball U20-EM im Überblick

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Schweden Frankreich Israel Spanien Deutschland Montenegro Litauen Slowenien Griechenland Türkei Ukraine Italien Tschechien Island Lettland Serbien

U20-Basketball-EM: Wann spielen die Deutschen?

Deutschland beginnt das Turnier gegen Schweden am 15 Juli, ehe es am darauffolgenden Tag gegen Tschechien geht. Zum Abschluss der Gruppe wartet Griechenland.

Die Tip-Off-Zeiten des DBB-Teams im Überblick:

Begegnung Datum Uhrzeit Schweden vs. Deutschland 15.07.2017 13.45 Uhr Deutschland vs. Tschechien 16.07.2017 19.00 Uhr Deutschland vs. Griechenland 17.07.2017 21.15 Uhr

Wer sind die letzten Sieger der U20-EM?

Jahr Austragungsort Sieger 2016 Finnland Spanien 2015 Italien Serbien 2014 Griechenland Türkei 2013 Estland Italien 2012 Slowenien Litauen 2011 Spanien Spanien 2010 Kroatien Frankreich 2009 Griechenland Griechenland 2008 Lettland Serbien 2007 Slowenien Serbien 2006 Türkei Serbien/Montenegro 2005 Russland Russland 2004 Tschechien Slowenien 2002 Litauen Griechenland 2000 Mazedonien Slowenien

Der Medaillenspiegel der U20 Basketball-EM:

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Serbien 3 0 1 4 2 Spanien 2 5 7 14 3 Litauen 2 3 1 6 4 Italien 2 2 1 5 5 Griechenland 2 2 0 4 6 Slowenien 2 1 1 4 7 Serbien und Montenegro 2 0 2 4 8 Frankreich 1 2 3 6 9 Türkei 1 1 3 5 10 Russland 1 0 0 1 11 Weißrussland 1 0 0 1 12 Israel 0 2 0 2 13 Lettland 0 1 0 1

Was waren die beste deutschen Platzierungen bei der Basketball U20-EM?

Im Jahr 2016 wurde das DBB-Team Vierter, in den Jahren 2011 und 2012 erreichte die deutsche Auswahl jeweils den 5. Platz.

Welche Spieler sind im deutschen EM-Kader?

Name Position Geburtsdatum Garai Zeeb Point Guard 06.04.1997 Georg Beyschlag Point Guard 04.07.1997 Lucien Schmikale Small Forward 15.04.1997 Haris Hujic Point Guard 30.04.1997 Karim Jallow Shooting Guard 13.04.1997 Tim Schneider Power Forward 01.09.1997 Victor Wagner Power Forward 26.04.1997 Lukas Wank Point Guard 19.01.1997 Richard Freudenberg Small Forward 31.08.1998 Leon Kratzer Center 04.02.1997 Niklas Kiel Power Forward 04.09.1997 David Kramer Shooting Guard 14.01.1997

Wer sind die Coaches des DBB-Teams?

Name Funktion Henrik Rödl Head Coach Arne Chorengel Assistant Coach Patrick Femerling Assistant Coach

Wer sind die MVPs der letzten Turniere?