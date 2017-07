Das ist Luka Doncic

Erlebe

deinen Sport

live

Luka Doncic gilt als eines der größten Talente im europäischen Basketball. Der 18-jährige Slowene spielt noch für Real Madrid, viele Experten sehen Doncic aber demnächst in der NBA.

Wie alt ist Luka Doncic und wo kommt er her?

Doncic wurde am 28. Februar 1999 in der slowenischen Hauptstadt Ljubjana geboren. Seine ersten Schritte im Basketball ging Doncic bei der KK Union Olimpija in Ljubjana.

Auch sein Vater Sasa Doncic war professioneller Basketballspieler und Nationalspieler Sloweniens. Seine Mutter war Tanzweltmeisterin.

Größe und Gewicht von Luka Doncic

Doncic ist 2.03 Meter groß und bringt 84 kg auf die Waage.

Doncic: Spielweise und Position

Luka Doncic kann sowohl die Position des Shooting Guards als auch des Point Guards einnehmen.

Doncic besticht durch seine Flexibilität und Übersicht: Einerseits kann er selbst scoren, andererseits überzeugt er durch sein starkes Passspiel. Seine Court Vision wurde zuletzt mit der von Ben Simmons und Lonzo Ball verglichen.

Wie verlief Doncics sportlicher Werdegang?

Zeitraum Verein 2010-2012 KK Union Olimpija seit 2012 Real Madrid

Doncic bei Real Madrid

Sein Talent wurde bei den Königlichen schnell erkannt. Als er 2012 zu Real Madrid wechselte, wurde er nach nur einer Spielzeit von der U14 in die U16 hochgezogen. Wiederum nur kurze Zeit später durfte er für die A-Jugend aufs Parkett.

Sein Pflichtspieldebüt bei den Profis feierte er am 30. April 2015 gegen Unicaja Malaga - mit gerade einmal 16 Jahren und zwei Monaten. Nur Ricky Rubio (14 Jahre, 11 Monate) und Angel Rebolo (15 Jahre, 3 Monate) waren in der Klubhistorie bei ihrem Debüt jünger.

Doncic stellte zahlreiche Jugendrekorde auf und war der jüngste Akteur in der spanischen Ligageschichte, dem ein Double-Double gelang. Zudem war er der jüngste Spieler, der zum besten Spieler der Runde gewählt wurde.

Statistiken in der Saison 2016/17

Kategorie Wert Spiele 35 Min./Spiel 19,9 Punkte/Spiel 7,8 Wurfquote (2er) 50,5 Prozent Wurfquote (3er) 37,1 Prozent Freiwürfe 84,4 Prozent Assists/Spiel 4,2 Steals/Spiel 0,9 Blocks/Spiel 0,2 Turnover/Spiel 1,8 Rebounds/Spiel 4,5

Einschätzungen zum Talent von Doncic

Alberto Herreros (Technischer Direktor Real): "In meinem Leben habe ich noch nichts Vergleichbares gesehen, so einen gibt es nur alle paar Jahrzehnte."

Sasa Doncic: "Er kann alles spielen."

Jonathan Givony für The Vertical: "Er ist seiner Altersgruppe weit voraus. Er weiß, was er tut. Doncic hat gute Argumente, um als Top Pick gehandelt zu werden."

Bogdan Karaicic für Draftexpress: "Doncic macht in der EuroLeague einige quasi nie vorher dagewesene Dinge für einen Spieler seines Alters."

© getty

Wann meldet sich Doncic zum NBA-Draft an?

Doncic gilt als größtes Basketball-Talent Europas und die Experten sind sich einig, dass Luka Doncic künftig in der NBA spielt. Dem Vernehmen nach waren bereits etliche Scouts in Madrid, um sich aus nächster Nähe von den Fähigkeiten des Youngsters zu überzeugen.

Ab 2018 kommt er für den NBA-Draft in Frage. Aller Voraussicht nach wird Doncic dann in der ersten Runde gepickt, es wäre nicht verwunderlich, wenn er als Top-Pick über die Bühne geht.

Gewonnene Titel

Spanische Meisterschaft: 2 Mal (2014/15, 2015/16

Spanischer Pokal: 2 Mal (2015/16, 2016/17

Intercontinental Cup: 2015

Doncics Individuelle Ehrungen