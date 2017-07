Hartenstein und Wagner für DBB nominiert

Club Friendlies Di Live Hannover 96 -

Wolfsberger AC World Matchplay Di 20:00 World Matchplay: Tag 4 MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Def y Justicia MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins Jiangxi Open Women Single Mi 11:00 WTA Nanchang: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

26. Juli MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds World Matchplay Mi 20:00 World Matchplay: Tag 5 MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid Jiangxi Open Women Single Do 11:00 WTA Nanchang: Tag 4 Swedish Open Women Single Do 11:00 WTA Bastad: Tag 4 National Rugby League Do 11:50 Panthers -

Bulldogs DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

27. Juli International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand DAZN ONLY Golf Channel Do 14:00 World Long Drive Tour -

2017 Mile High Showdown MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers World Matchplay Do 20:00 World Matchplay: Viertelfinals Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Recife MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio MLB Fr 03:10 Padres -

Mets Jiangxi Open Women Single Fr 10:00 WTA Nanchang: Viertelfinale Swedish Open Women Single Fr 10:00 WTA Bastad: Viertelfinale National Rugby League Fr 11:50 Eels -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

28. Juli World Matchplay Fr 20:00 World Matchplay: Viertelfinals First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants National Rugby League Sa 07:00 Knights -

Dragons Jiangxi Open Women Single Sa 11:00 WTA Nanchang: Halbfinale J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 RB Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Swedish Open Women Single Sa 16:00 WTA Bastad: Halbfinale Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge World Matchplay Sa 20:00 World Matchplay: Halbfinals MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham MLB So 00:10 Tigers -

Astros International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona National Rugby League So 06:00 Storm -

Sea Eagles Jiangxi Open Women Single So 10:00 WTA Nanchang: Finale DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

30. Juli CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG Swedish Open Women Single So 14:00 WTA Bastad: Finale First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 RB Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs IndyCar Series So 20:25 Honda Indy 200: Rennen Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo MLB So 21:05 Rangers -

Orioles International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer 04 Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

31. Juli Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mo 13:30 ATP Kitzbühel: Tag 1 Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Di 12:30 ATP Kitzbühel -

Tag 2 Bank of the West Classic Women Single Di 19:00 WTA Stanford: Tag 2 MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Mi 13:30 ATP Kitzbühel : Tag 3 Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers Bank of the West Classic Women Single Mi 20:00 WTA Stanford: Tag 3 Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals Serie A Do 02:45 Santos -

Flamengo Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Do 12:30 ATP Kitzbühel: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single Do 20:00 WTA Stanford: Tag 4 MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals National Rugby League Fr 10:00 Dragons -

Rabbitohs DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

4. August Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Fr 13:00 Generali Open -

Halbfinals Citi Open Women Single Fr 20:00 Washington Citi Open: Viertelfinale MLB Fr 20:20 Cubs at Nationals First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby Bank of the West Classic Women Single Fr 21:00 WTA Stanford: Viertelfinale MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Sa 14:00 Generali Open -

Finale ADAC TCR Germany Touring Car Championship Sa 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 1) Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Club Friendlies Sa 16:45 RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens ADAC Formel 4 Sa 17:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 1) Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets Citi Open Women Single Sa 22:30 Washington Citi Open: Halbfinale Bank of the West Classic Women Single Sa 23:00 WTA Stanford: Halbfinale MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins ADAC Formel 4 So 10:00 Formel 4: Nürburgring (Rennen 2) DAZN ONLY Golf Channel So 12:00 Golf Central Daily -

6. August ADAC GT Masters So 13:15 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 2) CSL So 13:35 Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A So 14:30 Gent -

Antwerpen Ligue 1 So 15:00 Lille -

Nantes Allsvenskan So 15:00 Sundsvall -

Östersunds ADAC TCR Germany Touring Car Championship So 15:00 ADAC TCR: Nürburgring (Rennen 3) Club Friendlies So 15:15 SC Freiburg -

Turin ADAC Formel 4 So 16:30 Formel 4: Nürburgring (Rennen 3) Championship So 17:30 Bolton -

Leeds First Division A So 18:00 Anderlecht -

Oostende MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins Club Friendlies So 20:30 Inter Mailand -

Villarreal Citi Open Women Single So 23:00 Washington Citi Open: Finale Bank of the West Classic Women Single So 23:00 WTA Stanford: Finale MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

7. August MLB Di 01:05 Tigers at Pirates

Isaiah Hartenstein von den Houston Rockets, Moritz Wagner von der University of Michigan und Bogdan Radosavljevic (ALBA Berlin) sind beim EM-Auftaktlehrgang des DBB dabei. Wie der Verband in einer Pressemitteilung mitteilte, stößt das Trio zu den bisher Nominierten dazu.

Isaiah Hartenstein von den Houston Rockets, Moritz Wagner von der University of Michigan und Bogdan Radosavljevic (ALBA Berlin) sind beim EM-Auftaktlehrgang des DBB dabei. Wie der Verband in einer Pressemitteilung mitteilte, stößt das Trio zu den bisher Nominierten dazu.

Hartenstein, Radosavljevic und Wagner profitieren dabei von teils namhaften Absagen. Die beiden NBA-Spieler Paul Zipser (Chicago Bulls) und Maxi Kleber (Dallas Mavericks) sind bei der EM nicht dabei. Laut Basketball.de verpasst Center Maik Zirbes den Lehrgang aufgrund einer Verletzung. Ob die Teilnahme an der EuroBasket in Gefahr ist, steht noch nicht fest.

Am 28. Juli beginnen die DBB-Herren ihre Vorbereitung in Rotenburg an der Fulda. Bundestrainer Chris Fleming möchte das Team für die Europameisterschaft versammeln, bevor es am 2. August weiter nach Erfurt geht. Dort steht am 5. August das erste Testspiel gegen Belgien an.

Der vorläufige DBB-Kader für den Sommer 2017:

Ismet Akpinar (ratiopharm ulm), Danilo Barthel (FC Bayern München), Robin Benzing (Tecnyconta Zaragoza/Spanien), Bastian Doreth (medi Bayreuth), Niels Giffey (ALBA Berlin), Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas/Litauen), Patrick Heckmann (Brose Bamberg), Alex King (FC Bayern München), Maodo Lo (Brose Bamberg), Dominic Lockhart (BG Göttingen), Andreas Obst (Oettinger Rockets), Bogdan Radosavljevic (ALBA BERLIN), Dennis Schröder (Atlanta Hawks/USA), Lucca Staiger (Brose Bamberg), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg), Daniel Theis (Boston Celtics/USA), Johannes Thiemann (MHP RIESEN Ludwigsburg), Akeem Vargas (ALBA Berlin), Johannes Voigtmann (Baskonia Vitoria/Spanien), Moritz Wagner (University of Michigan/USA)