College Basketball lockt in den Vereinigten Staaten jedes Jahr tausende Menschen in die Hallen, die Studenten werden teilweise wie Stars gefeiert. Die NCAA, der bekannteste Verband im Universitätssport des Basketballs, gilt nicht ohne Grund als Sprungbrett für die NBA. Hier gibt es alle Infos zum College Basketball.

Wie ist der College Basketball organisiert?

So wie bei den anderen beliebten Sportarten in den USA liegt auch der Organisation des Basketballs eine komplett andere Struktur zugrunde als etwa in Deutschland. Während in der Bundesrepublik niedrigere Profiligen sowie Regional- und Amateurligen eine Rolle spielen, läuft in den Vereinigten Staaten alles über die Schulen des Landes.

Sport wird in erster Linie in den High Schools und Colleges betrieben; möchte ein Jugendlicher Profisportler werden, so führt sein Karriereweg zwangsläufig über das jeweilige Team seiner Schule. Dort werden die angehenden Leistungssportler intensiv gefördert. Dabei sind Stipendien für die Colleges sehr begehrt, ist das Studieren in den USA doch alles andere als billig.

Der Basketball an den Universitäten wird von einer Vielzahl von Verbänden kontrolliert. Dazu gehören unter anderem:

National Collegiate Athletic Association (NCAA)

National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)

United States Collegiate Athletic Association (USCAA)

National Junior College Athletic Association (NJCAA)

National Christian College Athletic Association (NCCAA)

Jede dieser Organisationen ist nochmals in verschiedene Divisionen, denen wiederum zahlreiche Ligen untergeordnet sind, unterteilt. Die NCAA stellt dabei den wichtigsten Verband dar.

Wie ist die NCAA organisiert?

Die NCAA ist offiziell eine Non-Profit-Organisation, die über mehr als 450.000 College-Athleten in verschiedenen Sportarten verfügt.

Dem Verband unterliegen im Bereich des Basketballs drei Divisionen, die abhängig von der Menge und Qualität der vergebenen Stipendien organisiert sind. Die Division I der NCAA stellt dabei die qualitativ hochwertigste dar und wird dementsprechend vermarktet. In 2016/17 nahmen in dieser Division in 32 Conferences, gewissermaßen eigene Ligen, ganze 351 Schulen teil.

Die Sieger der 32 Conferences nehmen jeden Frühling mit 36 weiteren eingeladenen Teams am NCAA Division I Men's Basketball Tournament teil. Dieses Turnier ist besser als March Madness bekannt. Darin wird der US-Amerikanische Meister der Division I ermittelt, der sich gewissermaßen auch als nationaler Meister im College Basketball fühlen kann.

Wie läuft die March Madness ab?

Die March Madness findet in den USA eine immense Beachtung, Jahr für Jahr versuchen Fans den Sieger des Turniers vorherzusagen. Anders als beispielsweise bei den Playoffs in der NBA spielen die Teams gegeneinander nicht in einer Best-of-seven-Serie, sondern liefern sich immer nur ein K.o.-Spiel.

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es Underdogs weiter bringen als erwartet, und trägt damit zur Popularität des Turniers bei. So ist es allerdings auch (bis auf wenige Ausnahmen) ausgeschlossen, dass Mannschaften ein Match in ihrer eigenen Schule absolvieren. Die March Madness ist dabei in sieben Runden unterteilt:

The First Four

The First Round

The Second Round

The Regional Semi-finals ("Sweet Sixteen")

The Regional Finals ("Elite Eight")

The National Semi-finals ("Final Four")

The National Championship

Die letzten Sieger der March Madness

Jahr Sieger Finalgegner Resultat 2017 North Carolina Gonzaga 71:65 2016 Villanova North Carolina 77:74 2015 Duke Wisconsin 68:63 2014 Connecticut Kentucky 60:54 2013 Louisville Michigan 82:76 2012 Kentucky Kansas 67:59 2011 Connecticut Butler 53:41 2010 Duke Butler 61:59 2009 North Carolina Michigan State 89:72 2008 Kansas Memphis 75:68 2007 Florida Ohio State 84:75

