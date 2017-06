Medien: Rodman erneut in Nordkorea

Dienstag, 13.06.2017

Der Grund für Rodmans Reise ist unklar, aber sie kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang nicht gerade gut sind.

Bei seinem Abflug am Flughafen von Peking trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift "Potcoin" - ein Unternehmen, das eine digitale Währung für Cannabis-Käufe anbietet. Wenig später waren auf dem Twitter-Kanal der Firma auch Bilder des Hall of Famers in Nordkorea zu sehen.

Rodman war bereits mehrfach in dem asiatischen Land, 2013 und 2014 alleine drei Mal. Bei einem Besuch sang er Kim Jong Un zum Geburtstag ein Ständchen.

Vor seinem Eintritt in die Politik begrüßte Donald Trump die Trips von Rodman.

Dennis Rodman im Porträt