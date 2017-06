DBB liebäugelt mit EM-Bewerbung für 2021

Donnerstag, 01.06.2017

Klar ist allerdings, dass der Verband sich nicht mehr wie zunächst angedacht um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2023 bemüht. Der Weltverband FIBA veröffentlichte am Donnerstag die Shortlist der vier Kandidaten. Demnach liegen jeweils Einzelbewerbungen aus der Türkei und Russland vor. Indonesien, Japan und die Philippinen bewerben sich ebenso gemeinsam wie Argentinien und Uruguay.

Die nächste WM findet 2019 in China steht. Die kommende Europameisterschaft wird in diesem Jahr in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei ausgetragen. Die deutsche Mannschaft um NBA-Profi Dennis Schröder (Atlanta Hawks) spielt die Vorrunde im israelischen Tel Aviv.

