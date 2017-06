BBL-Finale fällt Rindern zum Opfer

Freitag, 02.06.2017

Grund dafür ist einem Bericht der Nordwest Zeitung zufolge die Rindermesse Holstein-Schau, der für den Termin am 14. Juni längst der Zuschlag für die Arena gegeben wurde. Sollte es also zu einem Spiel 4 kommen, würden die Oldenburger dieses Heimspiel in der ÖVB-Arena in Bremen austragen.

Kurioserweise ist es nicht das erste Mal, dass die Baskets von der Viehschau aus ihrem Domizil vertrieben werden. Als der Klub 2013 in den Finals stand, musste ebenfalls ein Final-Spiel gegen Bamberg in einer anderen Halle ausgetragen werden.

