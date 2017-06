BBL: Waleskowski zurück nach Ludwigsburg

Erlebe

deinen Sport

live NBA Fr Live NBA Draft 2017 FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA

Adam Waleskowski kehrt zu den MHP Riesen Ludwigsburg zurück. Der 34 Jahre alte Forward kommt von der BG Göttingen zu den Riesen und unterzeichnete einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Bereits von 2013 bis 2016 war der 2,03 m große Deutsch-Amerikaner für die Ludwigsburger aufgelaufen.

"Ich bin absolut begeistert, zurück in Ludwigsburg zu sein - ein Ort, der für mich wie eine zweite Heimat ist", sagte Waleskowski, der für Göttingen in der abgelaufenen Spielzeit die bislang effektivste Saison seiner Bundesliga-Karriere gespielt hatte (9,2 Punkte und 3,6 Rebounds pro Spiel), die Play-offs aber verpasste. Ludwigsburg war im Viertelfinale an ratiopharm Ulm gescheitert (2:3).