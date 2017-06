Alle Infos zu den BBL Finals 2017

Freitag, 02.06.2017

Bamberg hat es wieder geschafft. Zum sechsten Mal in sieben Jahren stehen die Franken im Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Zuletzt gewann das Team von Andrea Trinchieri die vergangenen beiden Ausgaben. Nun haben die Bamberger die Chance auf den neunten Titel und könnten damit ALBA Berlin von Platz zwei der ewigen Bestenliste verdrängen. Die Donnervögel aus Oldenburg peilen dagegen den zweiten Titel nach 2009 an.

Wann finden die Finals der BBL statt?

Die Finals finden nach amerikanischem Vorbild im Best-of-five-Modus statt. Das bedeutet, dass ein Team drei Spiele gewinnen muss, um die Meisterschaft zu feiern. Spiel 1 findet am Sonntag, den 4. Juni in der Brose Arena zu Bamberg statt. Im Anschluss wechselt das Heimrecht nach jeder Partie. Aufgrund der besseren Vorrunde der Bamberger haben diese bei einem möglichen Spiel 5 am Sonntag, den 18. Juni, Heimrecht.

Wie erreichten Bamberg und Oldenburg das Finale?

Die Bamberger gewannen in der regulären Saison 29 ihrer 32 Spiele, erreichten aber wegen überragenden Ulmern (30-2) nur Rang zwei. In den Playoffs schalteten die Franken in der ersten Runde die Telekom Baskets Bonn in vier Spielen aus, um dann im Halbfinale den FC Bayern München im bayerischen Derby mit 3:0 zu schlagen.

Die EWE Baskets hatten dagegen während der Saison größere Probleme und gewannen nur 18 Spiele, was in der Endabrechung Platz fünf bedeutete. In der Postseason räumten die Oldenburger dann medi Bayreuth mit 3:1 aus dem Weg. Im Halbfinale wartete dann ratiopharm Ulm. Die Schwaben mussten sich den Niedersachsen in einer engen Serie im entscheidenden fünften Spiel beugen.

Wer sind die Stars der Teams?

Auf Seiten der Bamberger ist es schwer, einen Spieler hervorzuheben. Head Coach Andrea Trinchieri setzt auf balanciertes Scoring. Gleich sechs Spieler legen im Schnitt mindestens 9 Punkte auf. Topscorer ist dabei Point Guard Fabian Causeur mit durchschnittlich 14,0 Zählern. Bester deutsche Punktesammler ist Nationalspieler Daniel Theis mit 10,1 Punkten und 5,7 Rebounds.

Bei den Donnervögeln aus Oldenburg verhält es sich ein wenig anders. Dauerbrenner Rickey Paulding legt in den Playoffs durchschnittlich 18 Punkte auf. Eingesetzt wird der Kapitän oft von Spielmacher Chris Kramer, der in der Postseason 10,3 Punkte, 6 Rebounds und 6,7 Assists auflegt.

Alle Finals-MVPs seit 2005

Der Award des Finals-MVP wird von der BBL seit der Saison 2004/2005 von der Liga unmittelbar nach dem letzten Spiel der Final-Serie bekanntgegeben. Zumeist kommt dieser aus den Reihen des Champions. Lediglich mit Chris A. Williams im Jahr 2005 wurde ein Spieler des unterlegenen Teams ausgezeichnet.

Jahr Finals MVP Nation Postion Verein 2016 Darius Miller USA SF Brose Baskets 2015 Brad Wanamaker USA PG Brose Baskets 2014 Malcolm Delaney USA PG FC Bayern München 2013 Anton Gavel GER SG Brose Baskets 2012 P.J. Tucker USA SF Brose Baskets 2011 Kyle Hines USA PF Brose Baskets 2010 Casey Jacobsen USA SF Brose Baskets 2009 Rickey Paulding USA SG/SF EWE Baskets Oldenburg 2008 Julius Jenkins USA SG ALBA Berlin 2007 Casey Jacobson USA SF Brose Baskets 2006 Immanuel McElroy USA SG/SF RheinEnergie Köln 2005 Chris A. Williams USA SF/PF Opel Skyliners

Wo kann ich die BBL Finals sehen?

Alle Final-Spiele gibt es live und in HD beim zahlungspflichtigen Streaming-Dienst telekombasketball.de zu sehen. Die Playoffs können dort für 9,95 € im Monat gebucht werden. Telekom-Kunden, die das EntertainTV-Paket besitzen, können die Spiele gratis sehen. Wer nicht für die Partien zahlen möchten, kann bei Sport1 in den Genuss von zwei Begegnungen kommen. Der Spartensender übertragt am Sonntag, den 11. Juni, Spiel 3 der Serie und eine Woche später, wenn nötig, ein mögliches entscheidendes fünftes Spiel

Spielplan, Tip Off Zeiten und TV-Sender

Datum Uhrzeit Gastgeber Gast Ergebnis Sender 04. Juni 2017 15 Uhr Brose Bamberg EWE Baskets Oldenburg -:- telekombasketball.de 07. Juni 2017 20.30 Uhr EWE Baskets Oldenburg Brose Bamberg -:- telekombasketball.de 11. Juni 2017 17.15 Uhr Brose Bamberg EWE Baskets Oldenburg -:- telekombasketball.de / Sport1 14. Juni 2017* 20.30 Uhr EWE Baskets Oldenburg Brose Bamberg -:- telekombasketball.de 18. Juni 2017* 15 Uhr Brose Bamberg EWE Baskets Oldenburg -:- telekombasketball.de / Sport1

*falls nötig

Wer gewann in den letzten Jahren?

Jahr Sieger Verlierer Ergebnis 2016 Brose Baskets ratiopharm Ulm 3-0 2015 Brose Baskets FC Bayern München 3-1 2014 FC Bayern München ALBA Berlin 3-1 2013 Brose Baskets EWE Baskets Oldenburg 3-0 2012 Brose Baskets ratiopharm Ulm 3-0 2011 Brose Baskets ALBA Berlin 3-2 2010 Brose Baskets Deutsche Bank Skyliners 3-2 2009 EWE Baskets Oldenburg Telekom Baskets Bonn 3-2 2008 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-1 2007 Brose Baskets Artland Dragons 3-1 2006 RheinEnergie Köln ALBA Berlin 3-1 2005 GHP Bamberg Opel Skyliners 3-2 2004 Opel Skyliners GHP Bamberg 3-2 2003 ALBA Berlin TSK Bamberg 3-0 2002 ALBA Berlin RheinEnergie Köln 3-0 2001 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-0 2000 ALBA Berlin Bayer 04 Leverkusen 3-0 1999 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-2 1998 ALBA Berlin SSV Ulm 1846 3-0 1997 ALBA Berlin Telekom Baskets Bonn 3-1

Die Rekordtitelträger