Bamberg erster Finalist

Sonntag, 28.05.2017

Für Bamberg, das nach dem Pokalsieg um sein viertes Double spielt, war Fabien Causeur mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer. Bei den Bayern glänzte der Serbe Vladimir Lucic mit 19 Zählern.

Bereits am Samstag hatte Ulm überraschend mit 61:68 (29:35) gegen Oldenburg verloren und seinen Heimvorteil verspielt. Die Schwaben liegen 1:2 zurück und müssen am Dienstag (19.00 Uhr/telekombasketball.de) in Niedersachsen unbedingt gewinnen, um die Chance auf das Finale gegen Bamberg zu wahren.

Die BBL in der Übersicht