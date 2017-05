Marei bleibt bei Bayreuth

Dienstag, 23.05.2017

Auf die Frage,was er im kommenden Sommer geplant habe, antwortete der Ägypter, dass er nach etwas Urlaub in seinem Heimatland und in den USA regulär im August nach Bayreuth zurückkehre, um sich auf die nächste Saison vorzubereiten.

Neben den Fans des Tabellenzwölften ließ die Nachricht auch Trainer Raul Korner jubeln. "Das ist eine fantastische Sache. Dass Assem ein ganz wichtiger Baustein in unserem Konzept ist, konnte in dieser Saison jeder sehen", sagte der Österreicher gegenüber easycredit-bbl.de. Desweiteren sei es "eine Riesensache", den Center in Bayreuth halten zu können, "denn es bedeutet ja auch, dass wir jetzt schon die Hälfte der ausländischen Spots mit Spielern der erfolgreichen Mannschaft besetzt haben."

Assem Marei war im vergangenen Juni vom litauischen Vertreter BC Siauliai zu medi bayreuth gewechselt. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 32 Liga- und vier Playoffspielen auf dem Platz.

