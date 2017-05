Trinchieri: "Handball statt Basketball"

Montag, 15.05.2017

"Im dritten Abschnitt haben wir eher Handball statt Basketball gespielt. Fünf Spieler stehen um die Zone und warten auf den Ball", sagte der Italiener nach dem dritten Playoff-Viertelfinale.

Bamberg hat durch den Erfolg in der best-of-five-Serie am Dienstag (20.30 Uhr/telekombasketball.de) beim Stand von 2:1 Matchball. Nach einem schwachen dritten Viertel (12:23) verhinderte der Titelverteidiger nur dank einer Steigerung in den letzten zehn Minuten (28:11) die Heimniederlage.

"Im vierten Viertel haben wir angefangen, besser zu spielen", sagte Trinchieri: "Meine Mannschaft braucht solche Spiele. Das war ein wichtiger Sieg. Nun haben wir 48 Stunden um uns zu regenerieren."

